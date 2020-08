À moins d’une semaine du 1er septembre, il ne faut pas s’étonner que la semaine dernière n’ait vu l’arrivée que de 24 nouveaux titres cette semaine. Pourtant, il y a beaucoup à écouter pour les abonnés, avec de superbes séries télévisées prêtes à être diffusées ce week-end férié.

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine:

Mort au paradis

Saisons: 8 | Épisodes: 64

Genre: Comédie, crime, drame | Durée: 60 minutes

Jeter: Danny John-Jules, Elizabeth Bourgine, Don Warrington, Tobi Bakare, Joséphine Jobert

La série dramatique policière caribéenne préférée de tous est de retour pour une autre excellente saison sur Netflix.

Sur l’île antillaise de Sainte Marie, un agent britannique est chargé d’enquêter sur le meurtre d’un policier britannique. Après avoir réussi à résoudre l’enquête, il reste à contrecœur pour devenir l’inspecteur-détective de l’île.

Venin (2018)

Réalisateur: Ruben Fleischer

Genre: Aventure, science-fiction | Durée: 112 minutes

Jeter: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott

Malgré le consensus critique, Venom a toujours très bien performé au box-office. La fonction anti-héros a si bien fonctionné, qu’une suite est en route!

Le journaliste en disgrâce Eddie Brock se lie avec une entité symbiotique extraterrestre connue sous le nom de Venom. Ensemble, le couple affronte Carlton Darke, le PDG de Life Foundation, qui a utilisé des humains dans des expériences avec d’autres symbiotes.

Cobra Kai N

Saisons: 2 | Épisodes: 20

Genre: Action, Comédie, Drame | Durée: 30 minutes

Jeter: Xolo Maridueña, Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan

L’original le plus populaire de YouTube a trouvé sa nouvelle place avec Netflix! Enfin, les abonnés peuvent écouter les 20 épisodes actuels de Cobra Kai. Une troisième saison est en route et arrivera dans un proche avenir.

Licencié de son travail, père de mort et grand buveur, la vie n’a pas été belle pour Johnny Lawrence ces 30 dernières années. Après avoir sauvé un enfant asthmatique d’un gang d’intimidateurs, Johnny rouvre le dojo de karaté Cobra Kai et devient le nouveau sensei pour les étrangers et les enfants intimidés. Quand Daniel LaRusso, rival de longue date et à succès du karaté, découvre que Cobra Kai a rouvert, cela ravive la querelle entre eux.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix UK cette semaine: 28 août 2020

Project Power a continué de dominer la semaine dernière et The Fall a dépassé The Umbrella Academy!

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK cette semaine: 28 août 1️⃣La chute

2️⃣L’Académie des parapluies

3️⃣Dirty John

4️⃣Lucifer

5️⃣Haute note

6️⃣Vendre le coucher du soleil

7️⃣Cerceaux

8️⃣Rust Valley Restaurateurs

9️⃣Ne le dites pas à la mariée

🔟Bonnes filles – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 28 août 2020

Voici tous les derniers ajouts à Netflix UK cette semaine

14 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine: 28 août 2020

13 Continuer 30 (2004)

Tous ensemble maintenant (2020) N

Par la grâce de Dieu (2018)

Aquarium (2009)

Je te vois (2019)

Ip Man 4: La finale (2019)

Ojos in d’House (Saison 1)

Photographie (2019)

Santana (2020)

La malédiction du pont (2020)

Origines inconnues (2020) N

Venin. (2018)

L’os de l’hiver (2010)

Hauteurs de Wuthering (2011)

7 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine: 28 août 2020

Aggretsuko (Saison 3) N

Cobra Kai (2 saisons) N

Mort au paradis (saison 8)

Le meurtrier de sa mère (saison 1) N

Masaba Masaba (Saison 1) N

Les Indiens créatifs (Saison 2)

Bibelots (Saison 2) N

2 nouveaux documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine: 28 août 2020

Faire The Witcher (2020) N

Phénix ascendant (2020) N

1 nouveau spécial Reality ajouté à Netflix UK cette semaine: 28 août 2020

Million Dollar Beach House (Saison 1) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix UK ce week-end? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!