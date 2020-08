Seulement cinq nouveaux ajouts à la bibliothèque en cette journée venteuse au Royaume-Uni. Il y a d’excellents nouveaux originaux qui sont arrivés aujourd’hui, ainsi qu’un blockbuster de super-héros. Voici les nouveautés de Netflix UK et le top 10 du 26 août 2020.

Tout d’abord, voici les principaux moments forts de Netflix UK aujourd’hui:

Venin (2018)

Réalisateur: Ruben Fleischer

Genre: Aventure, science-fiction | Durée: 112 minutes

Jeter: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott

Malgré son mauvais score de Rotten Tomatoes et d’être critiqué par la critique, Venom était toujours un film incroyablement amusant et épanouissant. La fonctionnalité rapportait encore plus de 850 millions de dollars au box-office, offrant à Venom une suite bien méritée qui devrait sortir en 2021.

Le journaliste en disgrâce Eddie Brock se lie avec une entité symbiotique extraterrestre connue sous le nom de Venom. Ensemble, le couple affronte Carlton Darke, le PDG de Life Foundation, qui a utilisé des humains dans des expériences avec d’autres symbiotes.

Faire The Witcher (2020) N

Réalisateur: Nathan Wiley

Genre: Documentaire | Durée: 32 minutes

The Witcher s’est inscrit sur la liste des meilleurs originaux de Netflix à la fin de 2019, et les fans peuvent maintenant avoir un aperçu détaillé de la création de la série.

Phénix ascendant (2020) N

Réalisateur: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Genre: Documentaire, Sport | Durée: 105 minutes

Étoiles: Tatyana McFadden, Bebe Vio Beatrice, Jonnie Peacock, Jean Baptiste Alaize

Les Jeux paralympiques sont l’une des plus grandes compétitions sportives au monde, permettant à des milliers de paralympiens de remporter la gloire de leur nation. Les athlètes d’élite ont leur mot à dire sur ce que les Jeux paralympiques signifient pour eux et sur ce qu’ils font pour promouvoir la diversité et comprendre les handicaps dans le monde.

Quoi de neuf sur Netflix UK aujourd’hui: 26 août 2020

5 nouveaux ajouts à la bibliothèque britannique:

Le meurtrier de sa mère (saison 1) NFaire The Witcher (2020) NMillion Dollar Beach House (Saison 1) NPhénix ascendant (2020) NVenom (2018) Films et séries télévisées quittant Netflix au Royaume-Uni aujourd’hui: 26 août 2020 Comme ci-dessus, donc ci-dessous (2014) Madre (2016) Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix au Royaume-Uni aujourd’hui: 26 août 2020

Project Power et Lucifer continuent leur règne en tête des listes britanniques.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK: 26 août 2020 1️⃣Lucifer

2️⃣La chute

3️⃣L’Académie des parapluies

4️⃣Dirty John

5️⃣Cerceaux

6️⃣Haute note

7️⃣Rust Valley Restaurateurs

8️⃣Vendre le coucher du soleil

9️⃣Bonnes filles

🔟Ne le dites pas à la mariée – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 26 août 2020

Qu’as-tu regardé sur Netflix UK? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!