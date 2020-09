Les autorités disent que la vie de R. Kelly n’est plus en danger depuis qu’ils ont transféré son agresseur dans une autre prison.

R. Kelly est toujours dans le slammer et ne sortira pas de sitôt à moins que Kanye West ne se fraye un chemin à la Maison Blanche. Ensuite, nous pourrions nous attendre à le voir à l’extérieur, mais jusqu’à ce que ce jour arrive, le juge le garde enfermé. Au cours de la dernière année et demie depuis son incarcération, il a fait plusieurs demandes au juge de lui accorder une caution.

Daniel Boczarski / .

Sa dernière tentative de libération a été rejetée, une fois de plus, le juge ayant décidé que le chanteur assiégé n’était plus en danger depuis que son agresseur avait été transféré dans une autre prison. Le juge fédéral a déterminé qu’il s’agissait d’un incident isolé qui ne peut plus se reproduire. Ou du moins, le gars qui représentait la menace n’est plus sur la photo, donc Kelly peut au moins ressentir un soulagement que cela ne puisse pas être répété.

En plus de fermer Kelly, le juge n’a pas non plus pris en compte l’affirmation de Kelly selon laquelle l’attaquant aurait dit au médecin qu’il était nécessaire d’attaquer le chanteur pour faire la lumière sur son propre cas. Apparemment, le médecin n’a pas corroboré cette histoire, après tout. Maintenant, si Kelly a encore des problèmes concernant les blessures qu’il a subies, il est invité à le saisir devant un tribunal civil. Néanmoins, le juge se range actuellement du côté des procureurs pour ne pas libérer le chanteur sous caution.

[Via]