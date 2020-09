Vidéo CS: Rachel Leigh Cook, Damon Wayans Jr. & Heather Graham sur l’amour, garanti

ComingSoon.net a eu l’occasion de s’entretenir avec les stars Rachel Leigh Cook, Damon Wayans Jr. et Heather Graham à propos de la nouvelle comédie romantique de Netflix Amour, garanti, en streaming maintenant! Vous pouvez consulter l’interview maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Susan (Rachael Leigh Cook), avocate dévouée et sérieuse, a pris en charge un trop grand nombre de cas pro bono. Pour sauver son petit cabinet d’avocats, Susan prend à contrecœur une affaire très rémunératrice et très médiatisée de Nick (Damon Wayans Jr.), un nouveau client charmant qui souhaite poursuivre un site de rencontres garantissant que les utilisateurs trouveront l’amour. Mais Susan et Nick se retrouvent bientôt au milieu d’une tempête médiatique, et à mesure que l’affaire se réchauffe, leurs sentiments l’un pour l’autre font de même – ce qui pourrait tout mettre en péril.

Amour, garanti stars également Heather Graham (Austin Powers: L’espion qui m’a baisé). Le film a été écrit par Elizabeth Hackett (Falling Inn Love) et Hilary Galanoy (Falling Inn Love) et réalisé par Mark Steven Johnson (Trouver Steve McQueen, Cavalier fantôme, Daredevil).

Le film est maintenant diffusé sur Netflix.

