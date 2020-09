Rainn Wilson a fait le pivot d’un «slacktiviste» à un combattant à part entière pour un avenir plus durable – et à travers sa série YouTube «Un guide d’idiot sur le changement climatique», la star de «The Office» espère inspirer les autres à faire de même .

Dans la série de six épisodes, de sa société de médias numériques SoulPancake, Wilson expérimente les effets du changement climatique de première main au Groenland et les explique de manière à aider à éduquer la personne moyenne. Lors du premier épisode de l’événement Variety’s Sustainability in Hollywood, Wilson a parlé avec la journaliste de cinéma et de médias Angelique Jackson du but de son émission, de sa rencontre avec Greta Thunberg et de l’importance de chaque personne dans la lutte contre le changement climatique.

«Le changement climatique est quelque chose qui me passionne depuis des années… mais l’étendue de mon activisme autour du changement climatique était un tweet de colère occasionnel. Et j’ai réalisé que «Écoute, Rainn, tu dois te lâcher et faire quelque chose de plus si tu veux faire une différence, aussi petite soit-elle» », a déclaré Wilson. «Donc, ce spectacle était en quelque sorte la première étape. C’était moi, “ l’idiot ”, en train d’apprendre le changement climatique, emmenant le public, peut-être aussi des idiots, en voyage pour en apprendre un peu plus à ce sujet d’une manière amusante, accessible, drôle, une sorte de bricolage discret. “

Wilson vise à utiliser son large public de «The Office» pour communiquer que le changement climatique est réel aux jeunes qui n’ont peut-être pas accès aux informations correctes.

«SoulPancake est une entreprise incroyable en ce sens qu’elle compte environ 50/50, un public d’états rouges et d’états bleus. Et tant de choses sur le changement climatique sont simplement des gens dans une bulle, dans une chambre d’écho, qui se parlent tous du changement climatique et n’atteignent pas les autres », a déclaré Wilson. «L’une des choses que nous voulions faire est d’atteindre des jeunes qui pourraient être des fans de Dwight Schrute, des fans de« The Office », qui sont peut-être sur la clôture du changement climatique… C’est le public cible.»

Avec l’aide de la science, des lieux époustouflants et une bonne dose d’humour, Wilson est motivé à modifier le récit selon lequel le changement climatique est un problème que seuls les gens riches et libéraux devraient se soucier.

“L’un des points de discussion conservateurs – pas seulement à ce sujet, mais à propos de tout – est ces élites côtières, ces latte sirotant, les conducteurs de Tesla-Prius sur les côtes, jugeant tout le monde et leur faisant la leçon”, a déclaré Wilson. «Croyez-le ou non, je pense qu’il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je pense que les gens de l’industrie du divertissement peuvent être très critiques, bien pensants et luxueux. Et nous devons arrêter cela, vous savez, nous devons construire des ponts. Nous devons diriger avec gentillesse.

Wilson a également présenté des invités à l’émission qui dirigent le mouvement, y compris la militante du changement climatique Greta Thunberg, âgée de 17 ans, qu’il a décrite comme «infatigable».

«Le truc à propos de Greta est que son cœur est si pur, elle ne se soucie d’aucun gain personnel ni d’aucune gloire. Elle vit dans cette toute petite maison en Suède. Ils n’ont pas grand-chose; elle n’en profite pas », a déclaré Wilson. «Elle a la voix que les gens écoutent, elle dirige une réunion avec des chefs d’État. Elle rencontre des entreprises. L’une des choses que j’ai découvertes au cours de ce voyage est le nombre de jeunes femmes qui prennent en charge et dirigent cette question. C’est étonnant et tellement excitant de voir ces jeunes femmes fortes et puissantes, articulées, devenir des leaders d’opinion dans cet espace.

Wilson a utilisé l’une de ses citations préférées du Dr Seuss pour décrire à quel point chaque individu est nécessaire pour créer un avenir plus durable: «À moins que quelqu’un comme vous ne se soucie énormément, rien ne s’améliorera. Ce n’est pas.”

Et c’est exactement la mission de Wilson, car sans une prise de conscience généralisée du changement climatique, rien ne sera fait pour l’arrêter.

«Nous commençons par prendre soin et nous passons à l’action», a-t-il expliqué. «C’est la seule façon de faire de la durabilité.»

La conversation de Wilson a été suivie d’une table ronde sur le développement durable avec Shannon Bart, directrice du développement durable chez NBC Universal; John Rego, vice-président du développement durable chez Sony Pictures Entertainment; Heidi Kindberg, directrice du développement durable chez HBO et Colleen Bell, directrice exécutive de la California Film Commission.

Ensemble, ils ont discuté de la raison pour laquelle il est si important pour l’industrie du cinéma et de la télévision d’avoir des pratiques plus durables et de ce que leurs entreprises respectives font pour faire avancer la charge.

«Depuis plus de 10 ans, les grands studios collaborent pour accélérer l’adoption des meilleures pratiques de production durable. Nous sommes connus sous le nom d’Alliance pour la production durable parce que notre groupe s’est considérablement développé », a déclaré Bart. «Nous incluons désormais les streamers et les petites sociétés de production et, grâce à un partenariat avec la Producers Guild of America, nous avons créé greenproductionguide.com, qui est une ressource gratuite pour aider les productions à mesurer et à réduire leurs impacts environnementaux.»

Ces meilleures pratiques incluent l’utilisation d’un éclairage LED sur les ensembles, la réduction des plastiques à usage unique, le don de nourriture et de matériaux supplémentaires et l’achat de bois durable pour les ensembles de construction. Pour s’assurer que tous ses ensembles sont respectueux de l’environnement, a déclaré Kindberg, HBO lance le programme HBO Green.

«HBO Green décrit certaines catégories d’impact spécifiques que nous abordons, à savoir le carburant, l’énergie, les matériaux, les déchets, la communauté et à l’écran. Et autour de ceux-ci, il y a des objectifs et des politiques auxquels les émissions doivent adhérer », a expliqué Kindberg.

Bien que chaque réseau ait ses programmes respectifs, il est impératif qu’ils travaillent tous ensemble pour s’assurer que la durabilité sur le plateau est aussi simple que possible.

«La meilleure façon de le faire est que, lorsqu’ils passent de Sony à NBC à HBO, nous devons tous leur parler d’une manière commune et nous attendons tous à des choses communes en partenariat avec eux», a déclaré Rego. «Et c’est ce qui a été vraiment efficace… c’est pour nous de travailler ensemble, donc nous ne donnons pas des messages différents ou n’en parlons pas de différentes manières aux mêmes personnes, mais travaillons ensemble alors que nous essayons de progresser, de réduire l’impact et de trouver de nouvelles solutions à apporter aux productions. »

Regardez l’épisode complet ci-dessous.