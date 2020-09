Rajeshwari Sachdev de Shaadi Mubarak est testé positif au COVID 19 après avoir eu des symptômes légers. Le mari de l’actrice, Varun Badola, a également sauté le tournage de son émission Mere Dad Ki Dulhan jusqu’à ce qu’il obtienne ses résultats de test.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



Mumbai Publié: 17 septembre 2020 11 h 03 Rajeshwari Sachdev de Shaadi Mubarak est testé positif au COVID 19 après avoir eu des symptômes légers

Rajeshwari Sachdev, qui joue le rôle de Kusum Kothari dans l’émission de Star Plus Shaadi Mubarak, a été testé positif pour le roman Coronavirus. Un récent rapport du Times of India révèle que l’actrice n’avait pas tourné pour l’émission depuis quelques jours. Deux il y a quelques jours, elle a éprouvé des symptômes légers et ne se sentait pas bien, après quoi elle s’est fait tester pour COVID-19. Malheureusement, les résultats du test COVID-19 de Rajeshwari sont devenus positifs mercredi (hier).

Une source a informé TOI que Rajeshwari n’avait pas tourné depuis quelques jours car elle n’avait pas de scènes pour lesquelles tourner. L’actrice a ensuite développé des symptômes bénins comme une fièvre légère et une faiblesse. Elle a attendu deux jours, mais elle s’est fait tester pour la maladie mardi. Mercredi soir, ses résultats de test sont arrivés et elle a été testée détectée avec un coronavirus. Cependant, aucun des membres de la famille de Rajeshwari n’a encore été testé pour le COVID -19.

LIRE AUSSI: Shaadi Mubarak: Les fans louent Rajshree Thakur, la performance de Manav Gohil; Rajeshwari Sachdev les laisse surpris

Elle est mariée à Varun Badola, qui joue actuellement le rôle principal dans Mere Dad Ki Dulhan face à Shweta Tiwari. La source a en outre informé que le mari de Rajeshwari, Varun, et son fils n’ont pas encore été testés. Varun et son fils subiront des tests COVID-19 aujourd’hui (jeudi). Cependant, aucun d’entre eux ne présente de symptômes pour le moment. Mais Varun ne se rendra pas non plus aux plateaux de son émission Mere Dad Ki Dulhan et sautera le tournage jusqu’à ce que ses résultats de test arrivent.

Lorsque TOI est entré en contact avec l’actrice, elle a confirmé la nouvelle mais n’a pas divulgué les détails. Shaadi Mubarak met en vedette Rajshree Thakur et Manav Gohil dans les rôles principaux et a été créée le 24 août. Les créateurs de l’émission ou de la chaîne n’ont pas encore fait de déclaration officielle. De plus, Rajeshwari n’a encore publié aucune déclaration officielle à ce sujet.

A LIRE AUSSI: Shaadi Mubarak: Une scène copieuse mettant en vedette Rajshree Thakur et Rajeshwari Sachdev fait parler les fans; Regarde

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération