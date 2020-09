le câpres ils sont en fait le bourgeon d’une fleur d’une herbe rampante et épineuse qui pousse le long de la Méditerranée, en particulier dans les villes au climat sec comme Valence, dans l’est de l’Espagne.

Le nom de la plante est la câpre, et elle produit également un fruit appelé câpre, qui est assez charnu et savoureux et est également largement utilisé dans la cuisine mondiale.

Mais en plus d’être délicieux, câpres ils ont d’énormes avantages pour notre santé. Ils sont une énorme source de vitamines E et C, ainsi que des minéraux: magnésium, phosphore, potassium, sodium, calcium et fer.

Ils contiennent également la substance appelée sigrine, liée à la prévention du cancer du sein, de l’estomac et du côlon.

En outre, câpres Ils ont un puissant bénéfice antioxydant, grâce à leur teneur élevée en lavonoïdes, acide férulique et acide synapique.