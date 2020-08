Il y a dix ans, Jackie Chan et l’étoile montante Jaden Smith ont joué dans une réinvention du film légendaire Karate Kid (1984). C’est ainsi qu’un film est sorti avec un accueil critique favorable et exceptionnel au box-office, méritant même les compliments de l’acteur Ralph Macchio. Cependant, il ne peut pas éviter d’avoir un certain problème avec le redémarrage.

Lors d’une conversation avec The Guardian, la star de la trilogie primale Karate Kid a choisi de donner un crédit significatif au film de 2010. D’autre part, il a souligné qu’il y avait une incohérence entre ses prémisses et la façon dont il se présentait au monde.

« Cela a amélioré l’héritage de l’original », a déclaré Macchio. «[Pero] Il n’y a pas de karaté en Chine, il aurait donc dû s’appeler «The Kung Fu Kid».»

Rappelons que le redémarrage part d’un plan d’action pratiquement identique à celui du film des années quatre-vingt (presque au point du remake). Cependant, les personnages et leurs circonstances sont très différents: Dre Parker (Smith) est un garçon de 12 ans qui doit quitter les États-Unis et déménager avec sa mère à Pékin, en Chine. Alors que le garçon essaie de s’adapter à une nouvelle culture, il est également maltraité par un intimidateur du quartier, alors il fait appel à l’énigmatique M. Han (Chan). Il enseignera à Dre les secrets du kunf fu et cet apprentissage sera mis à l’épreuve lors d’un tournoi de combat au corps à corps.

Cela dit, la contradiction est plus qu’évidente et a été évoquée à droite et à gauche pendant une décennie, c’est maintenant au tour de Ralph Macchio. Pourquoi un film sur le kung-fu s’appelle The Karate Kid?

Dans le film de 1984, Macchio a joué Daniel LaRusso (un pupille de l’emblématique M. Miyagi). Ce rôle est repris par l’acteur trente ans plus tard pour la série Cobra Kai, dont les deux premières saisons sont déjà disponibles via Netflix Amérique latine. Prêt pour le marathon?

