Range Media Partners, la nouvelle entreprise de gestion éclaboussante dirigée par une foule d’anciens agents des quatre grands magasins de talents hollywoodiens, a créé une division de musique.

Le groupe a fait appel à Matt Graham, le fondateur et président de BRND MGMT, basé à Los Angeles, pour diriger l’unité avec son partenaire Jack Minihan. BRND s’est concentré sur la gestion et le développement de la marque et apporte avec eux des clients, notamment des artistes nominés aux Grammy Awards comme le groupe de pays Midland, le rappeur Wale et la star de l’EDM Nicky Romero.

Parmi les autres managers du BRND qui rejoignent la nouvelle société, on trouve Jordan Dettmer, Stephanie Marks, Alicia Mathews et son associé Isaac Zepeda. Avant de former BRND, Graham était l’un des premiers membres de Scooter Braun Projects, en tant que senior manager. Il est également consulté à Awesomeness TV et Netflix.

«Dans des moments difficiles comme ceux-ci, les artistes ont besoin de partenaires avant-gardistes pour les aider à naviguer parmi les nombreuses façons de monétiser leur créativité et de diversifier leurs activités», a déclaré Graham.

Le co-fondateur de Range, Jack Whigham, a déclaré: «Matt est un chef de file de l’industrie de la musique et jouit d’une solide réputation pour son caractère, ses goûts et son éthique de travail. Tout en le regardant construire sa propre société de gestion, nous avons été époustouflés par la façon dont il représentait ses clients de manière aussi dynamique, avec une compréhension profonde du secteur de la musique, mais aussi un vrai talent pour le cinéma, la télévision et la création de marque.

Avec la fermeture des tournées au milieu de la pandémie de coronavirus, Graham et Minihan ont fait pivoter leur entreprise pour trouver de nouvelles opportunités pour les clients. En plus de développer et de négocier des offres de livres, des partenariats de sports électroniques et des émissions de radio, l’équipe a supervisé la production de «Another World», une expérience de diffusion en direct 3D révolutionnaire avec Romero. Ils ont également négocié un rôle principal pour le rappeur Wale dans la troisième saison du drame Starz «American Gods», et ont lancé Insolito, une nouvelle marque de tequila du groupe de musique country Midland.

Graham rejoint l’équipe de Range Media Partners qui comprend Dave Bugliari, Mackenzie Condon Roussos, Rich Cook, Michael Cooper, Susie Fox, Sandra Kang, Rachel Kropa, Chelsea McKinnies, Peter Micelli, Lucinda Moorhead, Mick Sullivan, Byron Wetzel et Whigham.

Range Media Partners est soutenu par un investissement minoritaire substantiel dirigé par Point72 Ventures, la société de capital-risque de démarrage fondée par Steve Cohen, avec la participation de l’ancien coach des New York Knicks David Fizdale, de l’ancien CMO Microsoft Mich Mathews-Spradlin, et du fondateur de Grubhub et PDG Matt Maloney.