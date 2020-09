Jaya Bachchan avait parlé plus tôt de la façon dont l’industrie cinématographique est ciblée en utilisant un proverbe sur «thaali». Maintenant, Ranvir Shorey a partagé un message en rapport avec le même.

Jaya Bachchan a récemment fait la une des journaux après avoir appelé ceux qui tentaient de diffamer l’industrie cinématographique. Cela s’est produit après que l’acteur et député Ravi Kishan ait souligné dans le Lok Sabha que la toxicomanie existe dans l’industrie cinématographique et que le gouvernement devrait punir les coupables. Après cela, l’actrice et député vétéran s’en est pris à Kishan et a qualifié sa déclaration de “ honte ”. Elle s’est également référée à un proverbe qui dit: «jis thaali mein khate hain usi mein ched karte hain».

Ce proverbe est maintenant rapidement repris par beaucoup de ceux qui ont soutenu ou critiqué Jaya Bachchan à cet égard. Maintenant, la dernière célébrité à donner son avis sur son commentaire «thaali» dans Ranvir Shorey. Il a partagé un article plutôt cryptique dans lequel il essaie de tout expliquer métaphoriquement. L’acteur médium Angrezi commence par dire qu’ils décorent des assiettes pour leurs enfants. Son contexte devient clair dans la phrase suivante qui se lit comme suit: «Nous emballons nous-mêmes notre tiffin et allons travailler. Personne n’a rien donné.

Découvrez son tweet ci-dessous:

थालियाँ सजाते हैं यह अपने बच्चों के लिए। हम जैसों को फेंके जाते हैं सिर्फ़ टुकड़े।अपना tiffin खुद pack करके काम पे जाते हैं हम। किसी ने कुछ दिया नहीं है। जो है, वो है जो यह लोग हमसे ले नहीं सके। इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चों को दे देते। – Ranvir Shorey (RanvirShorey) 16 septembre 2020

Ranvir ajoute en outre que tout ce qu’ils ont ne peut être arraché par les autres. L’acteur raconte alors que si l’occasion se présentait, ils auraient donné la même chose à leurs enfants. Auparavant, l’acteur de Lootcase avait critiqué ceux qui soutenaient l’existence de la «boue» à Bollywood. Selon lui, ceux qui le soutiennent sont soit les gardiens, soit ceux qui les sucent.

