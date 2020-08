Très triste la nouvelle que Chadwick Boseman, acteur qui a donné un visa à Black Panther dans l’univers Marvel, est décédé à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer du côlon. Derrière lui, il laisse une grande marque, car non seulement il a vu le roi de Wakanda prendre vie, mais il faisait partie de l’un des meilleurs films du MCU selon les experts.

En hommage, nous voulons nous rappeler quand en 2018 Il a décidé de faire une brève visite à Teotihuacán pour en apprendre un peu plus sur la culture mexicaine, dont il était un grand admirateur.

Le 29 novembre 2018, le roi de Wakanda a célébré 41 ans de venue dans ce monde. Pour fêter cet événement, il a visité l’un des sites archéologiques les plus connus de notre pays dans le but de «recharger ses énergies». De toute évidence, il a documenté toute son aventure à travers des portails comme Twitter et Instagram et tout le monde est devenu fou.

Connue sous le nom de « Cité des Dieux », Teotihuacán est l’un des endroits les plus beaux et les plus mystérieux que conserve notre nation. En plus d’avoir certaines des plus hautes pyramides du monde: la Pyramide du Soleil et la Pyramide de la Lune.

La culture Teotihuacan existait des siècles avant les Aztèques ou Mexica, qui pendant de nombreuses années ont dominé une grande partie de ce que nous appelons aujourd’hui le Mexique. Il est à noter que les Aztèques avaient un grand respect pour Teotihuacán et croyaient que c’était le lieu où les dieux s’étaient rassemblés pour créer le cinquième soleil, qu’ils devaient nourrir avec des sacrifices humains pour qu’il ne s’éteigne pas.

Chaque année, de nombreuses personnes (dont des acteurs célèbres) escaladent les pyramides pour recharger leurs énergies cosmiques et ainsi accueillir une année d’abondance. A cette occasion, c’est le grand T’Challa qui a posé sur l’un d’eux pour prendre quelques photos. C’est pourquoi dans son message Twitter, il a utilisé le hashtag #Renovado.

Merci pour tous les souhaits d’anniversaire / bornday / jour de la terre. Je les aime tous. Je vous apprécie tous. #Renouvelé pic.twitter.com/q8svlDZO28 – Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 30 novembre 2018

Repose en paix, Chadwick Boseman.