C’est le 7 octobre 2011 que le film « Lèvres rouges » avec Silvia Navarro avec Jorge SalinasLa belle actrice y est apparue, vêtue d’un corps des plus spectaculaires.

L’intrigue de « Red Lips » parle d’un mariage qui traverse une crise au lit, car le mari souffre de dysfonction érectile, donc cette situation commence à affecter sa vie conjugale, Silvia Navarro a joué Blanca la épouse fidèle de l’exécutif.

La belle Actrice mexicaine Elle a 41 ans, son nom complet est Silvia Angélica Navarro Barva et elle est originaire d’Irapuato dans l’État de Guanajuato, au Mexique.

Elle est active depuis 1992, elle a eu l’opportunité non seulement de participer au cinéma, mais aussi à des feuilletons, du théâtre et des publicités télévisées dès son plus jeune âge.

Dans le film de 2011, on retrouve Blanca son personnage, en tant que femme amoureuse de son mari extrêmement fidèle et prête à faire tout ce qui est nécessaire pour regagner la confiance conjugale, car elle ne comprend pas ce qui se passe avec son mari, quelques idées des options pour que tout redevienne normal à travers des moments amusants et surtout divertissants.

Tout au long du film, vous pouvez voir plusieurs scènes où Silvia se retrouve avec très peu ou pas de vêtements, pour certains son visage angélique est tout, mais en parlant de son physique, elle prend plusieurs compliments, la combinaison de la beauté et de l’intelligence aussi Le charisme fait de toute femme un danger pour tout homme, bien que Navarro soit marié à Gerardo Casanova, il ne cesse de surprendre ses partisans et de provoquer des soupirs occasionnels.

Une semaine avant la sortie de « Red Lips », l’actrice a commenté dans une interview qu’elle n’était pas tout à fait à l’aise avec les nus, car dans plusieurs scènes, elle devait sortir comme ça, alors elle a ressenti un peu de conflit car c’était la première fois qu’elle le faisait.

Quant à sa co-star, il a qualifié Jorge Salinas d’homme responsable, attentionné et quelqu’un qu’il admire, c’était la première fois qu’ils travaillaient ensemble et apparemment ils avaient une très bonne chimie.

Quelque chose qui peut être beaucoup apprécié tout au long du film est la communication dans le couple, il y avait certaines scènes qui en l’absence de cela, il y avait des problèmes, mais à la fin de toute la p @ sion, il est retourné dans sa chambre et ils ont réussi à en profiter. nouveau en couple.

Si vous n’avez pas vu « Red Lips », nous vous invitons à le faire, c’est un film mexicain très divertissant et surtout il vous apprend à ne pas croire en certaines choses, et qu’il vaut mieux parler à votre partenaire avant de commencer à faire des choses de ceux que vous regretterez plus tard.

Sur Instagram, la belle actrice compte environ un million 200000 followers, en plus de partager des photos et des vidéos de sa personne, elle le fait aussi avec son petit-fils, et la nature dont elle adore profiter, même si elle a en fait très peu de publications. en savoir un peu plus sur sa vie et à quoi elle ressemble dans la vraie vie.

Grâce à ses yeux couleur miel, il parvient à captiver ceux qui voient ses publications sur ses réseaux sociaux, dans chacun de ses personnages on a vu comment son talent se démarque des autres acteurs, vous vous souvenez peut-être de certains des feuilletons dans lesquels Il a participé.

Demain c’est pour toujours

Monte Cristo

Quand je tombe amoureux

Amour courageux

Quand tu seras à moi

Mon cœur est à toi

La rue des mariées

