Une autre semaine, une autre WWE Monday Night Raw. Quelle torture la WWE a-t-elle prévue pour les trois prochaines heures? Pour une raison quelconque, je me suis porté volontaire pour m’asseoir dessus et tout écrire pour que vous n’ayez pas à le faire. Pourquoi perdre du temps? Allons-y simplement.

Rapport brut de la WWE du 14 septembre 2020

Michael Cole nous souhaite la bienvenue au Thunderdome. Attendre; quoi? Oui, Cole est rejoint par Byron Saxton et Dolph Ziggler car Tom Phillips et Samoa Joe sont hors cette semaine. Ils prennent des vacances dans une chambre d’hôtes dans une petite ville appelée COVID-19, je suppose? Désolé, WWE, lorsque vous cachez qui a le coronavirus, nous devons supposer que tout le monde en a. Drew McIntyre vient sur le ring… pour qu’il puisse rester là pendant que nous regardons tous une vidéo sur sa querelle avec Randy Orton.

Promo brute – Drew McIntyre

Drew dit que Randy Orton s’est cassé la mâchoire, mais maintenant il est de retour (ouais, on peut voir ça). Il dit qu’il sait qu’Orton voulait lui faire encore pire. Il fournit une mise à jour médicale: la WWE lui a dit de prendre un congé, mais s’il le faisait, il devrait renoncer au championnat, alors il a dit non. Un mauvais coup à la mâchoire pourrait aggraver sa fracture, mais il n’abandonnera jamais son championnat. Il dit à Randy Orton de demander à l’infirmière de l’hôpital d’augmenter le volume pour cette partie. Drew dit qu’étant donné qu’ils ont tous deux fait des promenades en ambulances ces derniers temps, ils devraient en faire un match d’ambulance à Clash of Champions.

Là encore, Drew dit que Randy pourrait ne pas se rendre à Clash of Champions après tous ces coups de pied de Claymore la semaine dernière. McIntyre dit qu’il a créé le Claymore par erreur parce qu’il le faisait un jour en freeball et qu’il portait un pantalon serré, et qu’il avait peur s’il ne levait pas ses deux jambes pour un coup de pied, il aurait fendu son pantalon et montré au monde ses couilles. Il met un photoshop sur le titantron montrant tous les gens qu’il a battus avec le Claymore à l’hôpital.

Adam Pearce sort pour sermonner Drew. Il dit qu’il est peu probable que Randy Orton soit ici ce soir et qu’il ne soit peut-être pas ici à Clash of Champions. Donc si Keith Lee bat Drew McIntyre ce soir, et si Randy ne peut pas se rendre à Clash of Champions, Lee obtiendra le match pour le titre contre McIntyre à Clash of Champions.

Lee sort avec sa terrible musique d’entrée. Lui et Drew se serrent la main, mais quand Drew essaie de s’éloigner, Lee s’accroche à lui, et une fausse pop de foule très mal mélangée se produit. Puis Raw prend une pause publicitaire. Donc, pour être clair, c’est maintenant la stipulation pour Clash of Champions: si Randy Orton est autorisé à lutter d’ici là, il affrontera Drew McIntyre dans un match d’ambulance, mais s’il ne peut pas, alors si Keith Lee bat Drew McIntyre ce soir, il affrontera McIntyre dans un match de championnat régulier. Façon de faire simple.

Les Street Profits dansent sur le ring à travers une tempête de coupes en solo. Michael Cole ne peut pas simplement nous laisser profiter de ça, alors il explique les règles du cross-brand invitational. Cesaro et Shinsuke Nakamura sortez et parlez de briser les burritos du petit-déjeuner ce matin, en pensant simplement à leur folie face à Street Profits dans une vidéo promotionnelle pré-enregistrée. Shinsuke Nakamura dit qu’il a apporté de l’herbe et qu’il peut la vendre à Street Profits s’ils le souhaitent.

Street Profits contre Cesaro et Shinsuke Nakamura

Les Street Profits ont eu à peu près tout leur élan tué d’abord par une semaine de segments de comédie de conneries avec les Viking Raiders, puis par ce qui a semblé être une querelle de dix ans avec Andrade et Ange garza.Cesaro et Nakamura, d’un autre côté, n’ont jamais eu d’élan sur la liste principale de la WWE parce que la WWE ne les laissera pas.Et nous savons tous ce que la WWE pense des équipes de tag en général.Il n’y a donc pas beaucoup de raisons de se sentir excités. pour ce match champions contre champions. Eh bien, à moins que vous n’aimiez la lutte. Et si vous le faites, pourquoi regardez-vous Raw? The Street Profits gagne quand Angelo Dawkins obtient une balise aveugle alors que Cesaro est en suplex Montez Ford et frappe un frogsplash sur Cesaro pour obtenir l’épingle.

Meh. Je ne pouvais tout simplement pas entrer dans ce match. La WWE a passé des décennies à me conditionner. En parlant de choses que la WWE nous a conditionnées à ne pas nous soucier, nous voyons un package vidéo pour Mickey James, qui affronte Asuka dans un match de championnat féminin de Raw; il n’y a aucune chance qu’elle gagne ce soir.

Lana se plaint à Angel Garza de la façon dont Natalya aurait dû obtenir ce titre. Garza fait semblant de s’en soucier et d’être d’accord avec elle. Zelina Vega et Andrade interrompre. Zelina enseigne à Garza ses responsabilités envers l’équipe d’étiquettes. Garza dit qu’il en a assez de supporter toute la chaleur quand c’est Andrade qui suce. Andrade se met en face. Tout le monde crie en espagnol. Zelina dit qu’elle ne peut plus faire ça et s’en va. Andrade et Garza se bagarrent. Raw va aux publicités.

La famille Mysterio est vue en coulisses discuter de la stratégie pour Dominik Match contre Seth Rollins dans une cage en acier plus tard ce soir. Cédric Alexander arrive sur le ring avec Hurt Business. Il a une nouvelle musique de thème. Nous avons vu une vidéo de sa trahison choquante de Ricochet et Équipages Apollo la semaine dernière.

MVP a un micro. Il a une annonce officielle de Hurt Business: les affaires sont en plein essor. Cedric Alexander prend le micro et se moque de tous les fans qui lui ont demandé pourquoi il avait trahi ses amis sur les réseaux sociaux. Il dit que c’est son travail et qu’il doit faire ce qu’il a à faire. Il était fatigué d’être battu par Hurt Business chaque semaine. Être avec Ricochet et Apollo le laissa vide et brisé.

Ricochet et Apollo arrivent au sommet de la scène. Apollo dit qu’ils l’ont traité comme un frère et qu’il les a vendus. Cédric a un esprit faible et a été manipulé par MVP. Cédric dit qu’ils n’ont pas toujours eu son dos. Combien de fois Cédric a-t-il été battu pour Apollo alors qu’il était champion des États-Unis?

Shelton Benjamin dit à Cédric qu’il ne leur doit rien, mais Ricochet lui dit de se taire. Il dit que Cédric l’a trahi blessé, mais il n’est pas là pour mendier et pleurnicher. Ils sont ici pour dire à Cédric qu’ils viennent le chercher maintenant.

Ces gars-là vont-ils jamais se taire et se battre? Découvrez dans la deuxième partie de notre rapport WWE Raw.

