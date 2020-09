Tout en ayant une interaction sur les réseaux sociaux avec ses fans sur les réseaux sociaux, Rashmika Mandanna s’est ouverte sur sa chanson préférée de BTS.

Écrit par



Aishwarya R



Mumbai Publié: 22 septembre 2020 18h45 Rashmika Mandanna dit qu’elle est une grande fan de BTS; RÉVÈLE quelles sont ses chansons préférées de BTS

L’acteur Telugu Rashmika Mandana est récemment allé en direct sur Twitter pour se connecter avec ses fans et a révélé qu’elle était une grande fan du groupe de garçons sud-coréen BTS. Le groupe sert un mélange induisant la manie de beaux looks et de refrains de vers d’oreille, ainsi que d’incroyables mouvements de danse qui en font le plus grand groupe de garçons au monde. Elle a également révélé des choses moins connues sur elle-même au cours de la session et a parlé de K-drama, de l’anime, de l’IPL, de la gestion du stress et bien plus encore.

Une de ses followers a demandé si elle était une fan de BTS, ce à quoi elle a dit qu’elle était une grande fan de BTS. «Je suis un fan de BTS, un grand fan. Je pense que j’aime leur dualité qui consiste à dire qu’ils sont enfants hors de la scène mais se transforment en autre chose sur scène. J’aime cela à propos d’eux. Cela montre à quel point ils sont professionnels. Ils sont incroyables », a-t-elle déclaré. Elle a également révélé quelles sont ses chansons préférées de BTS. Elle a dit: «J’ai quelques favoris. Dynamite est l’un d’entre eux, bien sûr. J’aime Boy With Luv. J’aime aussi On. La chorégraphie sur la chanson est mentale. J’adore leur danse dessus.

Lisez aussi: Rashmika Mandanna opte pour une tenue d’entraînement confortable alors qu’elle est sur le chemin de la gym; Voir les PHOTOS

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de faire face à la caméra tous les jours, elle a dit que c’était comme passer des examens tous les jours. «Chaque jour on vous donne un scénario, vous mémorisez les dialogues et vous les jouez. C’est stressant, mais passionnant. C’est incroyable quand toute l’équipe vous félicite. Je veux y revenir le plus tôt possible. La meilleure partie, bien sûr, est lorsque vous regardez tous le film et partagez votre amour.

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération