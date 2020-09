Dans les guerres, il n’y a pas d’exceptions à la règle, que l’histoire, comme on dit, soit écrite par les vainqueurs. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont été « gagnants » dans l’une des périodes les plus sombres de l’histoire humaine pendant que l’Axe était vaincu; cependant, chacun d’eux a perdu. Bien que pour être juste, deux des nations qui ont le plus regretté les pertes étaient l’Allemagne et le Japon.

Les deux pays, Après la défaite, ils en ont subi les conséquences non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique. L’Allemagne a payé sa dette -Bien que cela n’ait pas été couvert à 100% – depuis la Première Guerre mondiale et face à la faim et à la destruction de ses villes; subit les impositions politiques des Alliés, déjà commandés par les États-Unis et l’URSS, plus la division de plus de 20 ans de son pays, mais pas de son peuple. L’Allemagne s’est remise de sa crise, a surmonté l’histoire imposée par un personnage infâme et est devenu une puissance mondiale.

Le Japon était un cas très différent. La raison? Ils n’ont jamais assumé leur responsabilité et la preuve en est que le même pouvoir politique qui est entré dans le conflit est resté après sa fin. Certains historiens et spécialistes ont parlé la responsabilité nulle du pays japonais dans la guerre contre le reste du monde et ils ont agi comme si cela ne s’était jamais produit. Vous pouvez passer le sanctuaire Yasukuni à Tokyo comme test, un espace qui protège plus de deux millions d’âmes de personnes qui ont perdu la vie lors de divers conflits guerriers au nom de l’empereur, y compris la Seconde Guerre mondiale. Ici réside l’âme des kamikazes, des victimes civiles et des criminels de guerre.

En peu de mots, Le Japon n’a jamais assumé sa part dans l’histoire et c’est pourquoi le temps de récupération et de guérison a pris si longtemps par rapport à l’Allemagne. Il y a quelque chose de vrai là-dedans; cependant, Ces mêmes experts ont négligé quelque chose qui montrait que les Japonais savaient que la rédemption et le pardon seraient sa sortie: les films. Les guerres, pour le meilleur ou pour le pire, influencent la production cinématographique d’un pays sous divers aspects, y compris le nombre de films dans une certaine période et le type d’histoires qui sont présentées à l’écran. Comme nous l’avons mentionné au début, dans les guerres, il n’y a pas d’exceptions et le Japon et son cinéma ne l’étaient pas.

La filmographie mexicaine et japonaise a partagé des moments similaires dans leur évolution. Le premier âge d’or s’est produit entre les années 40 et 50 pour se terminer au milieu des années 70; au Japon, il a commencé une décennie plus tôt et s’est terminé brusquement dans les années 1960 avec l’immersion du cinéma hollywoodien et européen dans ses cinémas et la possibilité de regarder plus de contenu non censuré sur leurs téléviseurs, ceci à la suite de cette guerre dévastatrice. Ironique: la guerre et les impositions politiques et militaires des États-Unis au Japon ont apporté les coutumes et les libertés de l’Occident à un peuple laissé les mains vides, mais qui a refait surface alors que peu de nations y parviennent.

L’une des meilleures périodes des Japonais dans le septième art s’est déroulée en plein milieu du XXe siècle avec l’arrivée d’Akira Kurosawa au Festival du Film de Venise en 1951 avec son film Rashōmon, qui a pris le Lion d’or. Avec cela, l’incursion du cinéma japonais et asiatique en Occident a commencé, ainsi qu’une vague de succès commerciaux qui ont donné environ 500 productions par an au cours de la décennie.

Il y a cinq ans de Rashōmon, s’est produit les deux seuls bombardements atomiques de l’histoire de l’humanité: celui d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Dans cet esprit, la bande de Kurosawa semblait arriver pour excusez son peuple et montrez-lui la possibilité d’espérer. Cela peut sembler exagéré, mais ce n’est pas le cas. Le cinéma a toujours montré ses qualités expressives et artistiques et ce film, ainsi que le style subtil et dramatique de Kurosawa, l’ont fait. La question est de savoir comment.

Rashōmon met en scène un samouraï assassiné comme protagoniste central. Avec lui apparaissent les deux directement impliqués dans le crime: sa femme et un bandit nommé Tajomaru. Après qu’un bûcheron trouve le corps dans la forêt et alerte les autorités, la véritable essence du film commence: la recherche de la vérité et la possibilité de rejeter l’égoïsme ou la vanité. Tajomaru, interprété par l’acteur légendaire Toshirō Mifune, raconte sa version de l’histoire dans lequel il a dû assassiner le samouraï par amour; femmeDevant le rejet de l’homme pour avoir «cédé» au bandit, elle s’évanouit sans être témoin de la mort de son mari; et la même victime, le samouraï mort, raconte sa propre histoire à travers un médium: se suicide avant la trahison de sa femme.

Qui dit la vérité? Personne. Tous, face à leur propre vanité et honte, rejettent la vérité. Cependant, le bûcheron du début, celui qui aurait retrouvé le corps, a été témoin du début et de la fin de l’histoire … Tout au long du film, Kurosawa utilise divers plans, mouvements de caméra et silences pour placer le spectateur dans la même position que le personnage, mais jamais le bourreau. Ainsi, lorsqu’ils témoignent devant le tribunal, le protagoniste est toujours vu au premier plan et derrière quelques personnages qui écoutent tout.

Tout au long du film, à deux exceptions près au début, Kurosawa ne donne aucune indication sur la présentation d’une histoire qui cache la réalité japonaise du film. C’est la fin, la grande clôture de pas plus de cinq minutes, celle qui parle au nom du peuple japonais et sa chute entre les mains des impositions américaines: Tant qu’un homme est bon, il y a de l’espoir pour l’humanité. Avec cela, il semble que Kurosawa rejette l’idée d’indifférence décrite par les historiens et Rashōmon représente en fait leur acceptation comme responsable et, par conséquent, le pardon de l’homme.

Et le temps? Le récit de Rashōmon c’est peut-être le thème central du film. Lorsque Kurosawa, en collaboration avec Shinobu Hashimoto, a présenté le scénario à divers producteurs, ils l’ont tous rejeté. car avant eux il y avait une cassette qui n’était pas compréhensible et, pire encore, ça n’allait rien donner au box-office. Cependant, quelqu’un s’est aventuré à suivre un Kurosawa obsessionnel au « Voir » le potentiel que personne ne « lit ». David Lynch dit que le cinéma a son propre langage même s’il est un langage en soi. Pour cela, C’est une chose de lire un film et une autre de le regarder. Pulp Fiction, l’un des plus grands films de Quentin Tarantino, ne peut pas être lu, mais l’expérience change complètement lorsqu’il apparaît à l’écran. On ne pourrait pas considérer une conversation sur les hamburgers intéressante si on ne voit pas Vincent Vega et Jules Winnfield dans une atmosphère tendue et violente. C’est Tarantino: les conversations entre ses personnages sont si quotidiennes qu’elles ne méritent pas un film … jusqu’à ce que les visuels apparaissent et résolvent pratiquement l’histoire. La même chose se produit avec Rashōmon et la partie non linéaire de son récit.

Kurosawa parvient à filmer exactement ce que ses yeux perçoivent; c’est-à-dire ce que nous voyons mais pas ce que nous regardons. Le mouvement dans les bandes japonaises est impressionnant car il est naturel, mais en même temps exagéré. Chaque sentiment représente un mouvement du personnage, même des éléments extérieurs contribuent au récit basé sur l’action. Par exemple, la météo. À Rashōmon, une brise légère et froide du vent pousse le protagoniste, l’infâme et viril Tajomaru, à voir la femme du samouraï et à réaliser sa beauté, ce qui lui donne le désir de la posséder à tout prix. . Comment expliquez-vous cela avec des mots sinon avec de simples actions?

Ces pièces constituent le procès et l’erreur de Rashōmon Kurosawa. Et le garçon a réussi, cela a cédé la place à un autre de ses plus grands chefs-d’œuvre, The Seven Samurai sur 1954 accompagné de sa fascination pour les histoires de l’Occident représentées par la figure du samouraï. Au final, ce premier film était le coupable que l’Académie avait intégré dans ses nominations dans la catégorie du meilleur film étranger et Le cinéma japonais est devenu la référence du cinéma artistique, divertissant, mais surtout humain.