L’acteur cyborg Ray Fisher a commencé à porter ses accusations contre Warner Bros., Joss Whedon, Jon Berg et Geoff Johns après qu’on lui ait offert un petit rôle de camée dans le prochain film d’Ezra Miller, The Flash.

Le drame en cours entre Ray Fisher et Warner Bros. continue de s’échauffer alors que de nouvelles histoires sur le sujet semblent émerger de plus en plus fréquemment. Tout a commencé lorsque l’acteur de Cyborg a accusé Joss Whedon d’être abusif et non professionnel sur le tournage de Justice League et a été activé par les producteurs Jon Berg et Geoff Johns. Depuis, Warner Bros. a publié une déclaration démystifiant ses affirmations. Le drame s’est poursuivi avec Ray Fisher faisant exploser l’enquête Warner Bros et la star d’Aquaman Jason Momoa exprimant son soutien à l’acteur Cyborg.

À tout cela s’ajoutait la révélation que, malgré tout le drame en cours avec Warner Bros., Ray Fisher était en négociations approfondies pour reprendre son rôle de Cyborg pour le prochain film d’Ezra Miller, The Flash, qui a peut-être tout déclenché. Selon un nouveau rapport de The Wrap, plusieurs initiés ont déclaré que Ray Fisher s’était initialement vu offrir un petit rôle de camée pour le prochain film en juin de cette année. Warner Bros. n’avait pas eu de nouvelles de lui lorsque la star de Cyborg a commencé à porter ses accusations contre le studio. Lorsqu’elle a sollicité des commentaires, l’équipe de Ray Fisher n’a parlé que de la nature de son contrat:

« Monsieur. Fisher est, et est, sous contrat avec WB Pictures depuis 2014. Selon les termes de ce contrat pré-négocié, l’option d’inclure M. Fisher en tant que personnage de Victor Stone (alias Cyborg) a toujours été entre les mains de WB Des photos. »

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un script écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré du scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

