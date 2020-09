Ray Fisher est en pourparlers pour reprendre son rôle de Cyborg pour The Flash.

Ray Fisher est en pourparlers pour revenir en tant que Cyborg dans The Flash au milieu de sa bataille avec Warner Bros. pour une faute présumée sur le tournage du film Justice League.

Selon The Hollywood Reporter, Ray Fisher est en «négociations profondes» pour reprendre son rôle de Cyborg pour la première sortie solo cinématographique d’Ezra Miller en tant que The Flash. Le commerce note que les négociations sont pour une apparition «camée» dans le film très attendu.

Plus tôt cette année, Ray Fisher s’est rendu sur Twitter pour accuser Joss Whedon de comportement «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable» sur le plateau de Justice League. Whedon est monté à bord de Justice League après que Zack Snyder ait quitté le fauteuil du réalisateur du film pour faire face à une tragédie familiale, gérant ses nombreuses reprises et post-production. Dans son message sur Twitter, Fisher a également appelé l’ancien président et directeur de la création de DC Geoff Johns et le producteur Jon Berg, affirmant que les deux avaient «activé» le comportement présumé de Whedon.

Hier soir, Warner Bros. a publié une déclaration détaillée niant plusieurs allégations récentes de Ray Fisher et accusant la star de la Justice League de ne pas coopérer à une enquête sur une faute professionnelle. Le communiqué a également confirmé que le président de DC Films, Walter Hamada, avait rencontré Fisher pour discuter de son avenir en tant que Cyborg et lui demander d’apparaître dans The Flash.

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré par le scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

Le Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

