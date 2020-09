Les vraies femmes au foyer d’Atlanta reçoivent de nouveaux ajouts sous la forme d’une actrice et d’une star de YouTube – exactement le genre de nouveaux visages dont nous avons besoin!

Avouons-le, les vraies femmes au foyer d’Atlanta avaient besoin de nouveaux visages. Drew Sidora et Latoya Ali semblent faire l’affaire. Bien qu’elles soient peut-être un peu plus jeunes que le reste de la distribution, cela bouleverse toujours un peu les choses lorsque deux nouvelles femmes sont ajoutées. Apprenez à connaître un peu mieux les nouvelles stars du RHOA ci-dessous avec quelques informations préliminaires, mais utiles.

Drew Sidora

En ce qui concerne Drew, vous vous souvenez peut-être d’elle de That’s So Raven, Step Up ou même White Chicks, selon sa page IMDB. Drew a 35 ans et est mariée à Ralph Pittman, avec qui elle partage Aniya Grace et Machai. Drew a également un fils, Josiah, issu d’une autre relation, selon People.

Drew compte 145000 abonnés sur Instagram et semble être très concentrée sur sa famille et ses enfants. Vous pouvez voir une photo de la famille le jour de la fête des pères sur son Instagram. Selon la rumeur, elle serait une femme au foyer à plein temps, mais cela peut toujours changer au fil du tournage.

En 2015, Drew sortait avec Ricky Brascom. Elle planifiait leur mariage en attendant leur premier enfant ensemble, selon People. Brascom a ensuite été arrêté pour trafic de drogue et le couple n’est manifestement pas resté ensemble.

Latoya Ali

Latoya est mieux connue sous son nom de chaîne YouTube, Latoya Forever, qu’elle a créée en 2012. Latoya a 33 ans et est originaire de l’Ontario, au Canada. Elle était mariée à Adam Ali en 2014, mais ils ont annoncé plus tôt cette année qu’ils divorçaient. Le couple partage trois enfants ensemble, Samia, Zayn et Ayah.

Elle a écrit un livre sur sa vie sur YouTube, intitulé «LaToya’s Life: Uncut Mishaps of a YouTube Star», qui a été publié en 2016. Avec 1,46 million d’abonnés sur sa chaîne et 730 000 autres sur Instagram, Latoya apportera certainement un grand fan base avec elle.

Malheureusement pour elle, le divorce sera forcément son scénario pour la première saison. Cela garantit généralement suffisamment de drame pour une deuxième saison, mais est évidemment un peu traumatisant à traverser pendant que le monde regarde. On dit qu’elle est une amie cette saison, mais cela peut toujours changer aussi.

Eva Marcille a annoncé qu’elle quittait la série en juin et Nene Leakes est toujours en suspens en ce qui concerne le casting. Il semble que ces nouveaux ajouts seraient un début rafraîchissant pour RHOA, qui ferait très bien sans Nene.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta seront de retour sur Bravo plus tard cette année.