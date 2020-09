Le remake en direct de “Mulan” de Disney est une histoire enracinée dans la culture chinoise et une histoire de se forger son propre chemin, a déclaré le réalisateur et les stars du film lors du panel #GoldOpen Premium Access modéré par Audrey Cleo Yap de Variety vendredi soir. de trois panneaux avec des acteurs diffusés tout au long du week-end. Le réalisateur Niki Caro et les stars Yifei Liu, Yoson An, Rosalind Chao, Xana Tang, Jason Scott Lee, Ron Yuan et Tzi Ma ont partagé leur point de vue sur la légende chinoise de Hua Mulan, un conte folklorique vieux de plusieurs siècles centré sur une femme qui aurait déguisé elle-même en tant qu’homme pour servir dans l’armée, à la place de son père. Ils ont également discuté de leurs expériences éprouvantes de préparation de scènes et de l’importance de la représentation et des thèmes du film.

Liu, qui joue le rôle principal, a déclaré que bien que Mulan soit souvent considéré comme un héros, l’humanité du personnage est ce qui ressort le plus. D’autres ont ajouté que sa caution et son courage font de l’héroïne un modèle pour tous, pas seulement pour les jeunes femmes.

«Je pense que tout le monde est un héros», a déclaré Liu. «C’est pourquoi Mulan m’a inspiré parce que je la vois toujours d’abord comme un être humain. Les gens la voient comme un héros… mais je la vois comme une fille ordinaire qui est pleinement elle-même.

Mais pour que Liu assume le poste, l’équipe de casting lui a soumis une série de tests physiques rigoureux. Pendant environ deux heures, Liu s’est livrée à une série d’exercices qui ont ensuite été évalués par un entraîneur avant même de recevoir le rôle. Et elle n’était pas seule; les nombreux acteurs qui ont auditionné pour «Mulan» ont subi des défis similaires.

Sa co-star Tang, qui a également essayé le rôle avant d’être choisie pour incarner la soeur de Mulan, Xiu, n’a passé que 45 minutes environ avant de quitter, dit-elle. Les deux acteurs ont dit avec légèreté que les tests d’endurance étaient si intenses qu’ils les ont rendus incapables de marcher normalement pendant des jours après l’audition.

An, qui joue l’un des camarades soldats de Mulan, Honghui, a ajouté que les entraînements intenses et la chorégraphie avaient contribué à inspirer le jeu d’acteur.

«Nous avons subi beaucoup d’entraînement physique pour ce film, et cela nous a vraiment aidés à entrer dans l’esprit de nos rôles», a déclaré An. «Quand nous sommes montés sur le plateau, nous étions des guerriers parce que nous nous entraînions comme des guerriers.

La distribution entièrement asiatique est cruciale pour l’importance du film dans la narration de l’histoire de Mulan, a déclaré Chao, qui joue Li, la mère de Mulan. Elle a réfléchi à son enfance pendant le panel, expliquant que des films comme celui-ci n’étaient tout simplement pas diffusés dans les salles de cinéma quand elle était jeune. Le film d’animation original de Disney, qui a fait ses débuts en 1998, a contribué à une plus grande représentation asiatique, a-t-elle déclaré, mais la dernière version apporte des messages encore plus stimulants.

«En tant que jeune fille, je ne me voyais pas reflétée sur grand écran, et ‘Mulan’ [the animated film] C’était la première fois que beaucoup de jeunes filles voyaient un personnage qu’elles pouvaient idolâtrer et admirer sans avoir l’impression de ne pas faire partie de ce monde », a-t-elle déclaré.

Chao a réfléchi sur une ligne particulière de son personnage dans le film d’action, “Je connais ma place.” «Cela dit vraiment tout. Pour les jeunes Américains d’origine asiatique ou toute personne qui se sent en dehors de la culture dominante, c’est énorme », a-t-elle ajouté.

Le réalisateur Caro a déclaré que l’histoire de l’héroïne dépeint l’importance d’être à la fois vaillant et fidèle à soi-même. Une grande partie de cela vient dans la décision de Mulan de faire ce qu’elle pense devoir faire, en enlevant finalement son déguisement et en sauvant la situation, non pas habillée en homme, mais comme elle-même. Le message, dit Caro, est que l’authenticité et la vérité mènent à la grandeur et à la bonté.

“Les trois vertus qui sont récurrentes dans ce film sont d’être fidèle, courageux et fidèle à vos idéaux dans la vie parce que tout le monde dans la vie suit un chemin différent”, a ajouté An. «Vous devez être fidèle à votre propre chemin, et cela peut sembler complètement différent de celui de tout le monde, mais tant que vous savez que c’est fidèle à vous-même et ne nuit à personne dans le processus, respectez-le. C’est votre chemin. »

Regardez le panel complet sur Facebook, via CAPE ou Goldhouse.