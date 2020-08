Je suis passionné par les images trouvées depuis que j’ai posé les yeux sur Le projet Blair Witch. Je ne pense pas qu’il existe un autre sous-genre qui puisse réduire la réalisation de films à l’essentiel tout en créant des histoires très efficaces qui sont tout aussi percutantes dans votre salon ou votre ordinateur portable qu’elles le sont sur grand écran. En fait, je suis prêt à parcourir une mer de captures d’argent à faible effort pour trouver ces pierres précieuses rares qui prouvent que tout ce dont vous avez vraiment besoin pour faire un film est une caméra et une idée.

Maintenant, dans un monde où les salles de cinéma ne sont plus sûres et où les grandes productions hollywoodiennes sont considérées comme un risque pour la santé, il semble que les images trouvées soient devenues plus qu’un simple choix esthétique. Le style unique de ces films terre-à-terre pourrait en fait être la réponse à la réalisation de films pandémiques, et nous avons déjà vu au moins une histoire à succès qui pourrait marquer le début d’une révolution des images trouvées.

Le mois dernier, Rob Savage’s Hôte a pris d’assaut le monde de l’horreur et a créé un nouveau précédent pour les frayeurs locales grâce à son processus de production unique. Le premier vrai film de quarantaine a été un succès immédiat une fois sorti sur Shudder, recueillant de nombreuses critiques positives du monde entier. Ce n’était peut-être pas un film parfait, mais à peu près tout le monde était d’accord pour dire que l’approche minimaliste des frayeurs numériques, sans parler de la ténacité derrière un projet aussi ambitieux à longue distance, constituait une image vraiment admirable.

Le film de Savage fonctionne car il n’essaie pas simplement d’exploiter la pandémie pour de l’argent facile, comme nous avons vu certains producteurs essayer de le faire presque immédiatement après le début de la quarantaine. Au lieu de cela, le film se concentre sur le travail dans ces limites infernales pour créer quelque chose de nouveau et de divertissant. Bien sûr, l’histoire est encadrée par des amis qui se réunissent en ligne en raison de l’épidémie de coronavirus, mais c’est vraiment un fil fantôme classique sur une séance qui a terriblement mal tourné. Avec des éléments universels tels que des esprits vengeurs et des personnages relatables, cette histoire aurait pu être racontée bien avant (ou même après) le virus a frappé, et elle aurait toujours résonné auprès des téléspectateurs en raison de son approche étrangement convaincante.

Alors que le succès de Host ne manquera pas de déclencher des vagues de films d’horreur Copycat Zoom (bien que cette formule particulière de fond d’écran de bureau ait déjà été établie par des films pré-pandémiques comme V / H / S, The Den, sans amis et même Recherche), Je suis en fait heureux que ce ne soit pas une chose ponctuelle. Savage lui-même a exprimé son intérêt pour un suivi, et plusieurs autres films trouvés seront bientôt disponibles avec des idées tout aussi intéressantes sur la façon de surmonter la quarantaine.

Nigel Bach, créateur de la sensation de la comédie d’horreur DIY Bad Ben, était également au travail pour produire une nouvelle entrée sur le thème de la quarantaine dans la série. Le récemment publié Bad Ben: Pandémie propose une quantité abondante de contenu créé par des fans via des réunions Zoom scriptées, fournissant des frayeurs (et des rires) à une échelle beaucoup plus grande. L’interaction avec les fans a été une partie importante de cette franchise particulière depuis le début, c’est donc la prochaine étape naturelle pour produire une horreur sans budget tout en étant coincé à la maison.

Ce n’est pas seulement le monde indépendant qui doit s’adapter, car les grands studios ont également réalisé que des projets plus petits et plus réalistes pourraient être le seul moyen réalisable de produire du nouveau contenu dans ces circonstances. En ce moment même, Michael Bay of all people produit un thriller pandémique inspiré de films trouvés comme Activité paranormale et Cloverfield. Réalisé par Adam Mason, Oiseau chanteur devrait sortir en 2021, Bay lui-même affirmant qu’il a été filmé d’une manière qui ne nécessitait «aucun contact» entre la plupart des membres de l’équipage.

Naturellement, nous devrions prendre les affirmations de Bay avec un grain de sel, car je ne suis pas sûr qu’il soit possible d’avoir une production hollywoodienne totalement sûre en ce moment, même une production bénéficiant d’une équipe réduite et d’une pré-production en ligne. Songbird comportera également une version conspiratrice du virus, ce qui pourrait être un peu irresponsable compte tenu de ce qui se passe dans le monde réel. Je dois admettre que je suis toujours curieux de voir le produit final.

Au-delà de ces projets à venir, la popularité croissante des films trouvés avant la pandémie tournés à la guérilla (des images comme l’hyper-énergétique Fête ou l’étrangement crédible Meurtre Mort Koreatown) inspirera probablement une toute nouvelle génération de cinéastes bricoleurs alors que nous normalisons l’idée de contenu local sur les services premium. Même les talk-shows de fin de soirée les plus populaires ne devenant guère plus que des diffusions en direct télévisées en l’absence d’une équipe appropriée, je pense qu’il est prudent de dire que lorsque les théâtres s’ouvriront enfin à un monde affamé de nouveaux contenus, les studios se tourneront vers ces derniers. créateurs innovants pour obtenir de l’aide.

Il y a des décennies, l’essor de l’électronique grand public facilement accessible a contribué à démocratiser le cinéma, ouvrant la porte à de nouveaux créateurs avec de nouvelles idées pour innover au sein de l’industrie. Depuis que le Blair Witch Project est entré en scène et a popularisé le sous-genre, les images trouvées ont essentiellement été une extension de cette démocratisation: un langage cinématographique ouvert à tous et à tous désireux de s’essayer à la narration. La seule différence est que cette langue est maintenant l’une de nos seules options.

Au moment où j’écris ceci, il y a probablement des centaines d’autres films trouvés en cours de production malgré la pandémie, et même si beaucoup d’entre eux ne font que rouler sur les queues de manteau de projets réussis comme Host, je suis certain que nous ‘ Nous verrons également beaucoup plus de créations d’horreur provenant de nouvelles voix. Le monde est peut-être un endroit compliqué en ce moment, mais je pense que c’est l’occasion d’une renaissance des images trouvées. Tant que tout le monde reste en sécurité, je sais que je suis vraiment impatient de voir ce que ce petit sous-genre audacieux nous offrira ensuite.