«À l’été 1955, un groupe d’hommes et de femmes nègres a emménagé dans une maison du côté nord de Chicago», nous raconte une carte de titre en haut du Lovecraft Country de cette semaine. «Dix jours plus tard, trois personnes ont disparu à l’intérieur de la maison, pour ne plus jamais être revues. Pionnier »- c’est-à-dire lorsque les Noirs emménagent dans des quartiers jusqu’alors réservés aux Blancs -« est dangereux ».

C’est le cas, et les parties du «Saint-Esprit» qui traitent des nouveaux voisins racistes et violents de Letitia sont légitimement horribles. Mais les fantômes réels qui hantent la grande et vieille maison qu’elle achète au début de l’épisode? Peut-être ai-je juste trop regardé Haunting of Hill House, mais les fantômes semblent souvent plus idiots, moins effrayants. (La tête de ce bébé sur le basketteur, par exemple?)

Il y a aussi la question de la mythologie de la série, qui est déjà un peu incontrôlable … et nous ne sommes que dans l’épisode 3 de la saison 1. Mais n’ayez crainte – je vais tout décomposer en passant en revue les faits saillants de cette semaine. heure.

NOUS SOMMES VRAIMENT EN MOUVEMENT | Lorsque Leti accompagne sa sœur Ruby dans une immense maison dans une enclave blanche de Chicago, Ruby se méfie. Et ce sentiment ne disparaît pas lorsque Leti annonce qu’elle a acheté l’endroit et qu’elle veut en faire un endroit où les Noirs peuvent louer une chambre abordable. Letitia souhaite également que Ruby emménage. «Vous avez été là pour moi quand j’avais besoin d’argent, et je voulais rendre la pareille», dit-elle. L’endroit est partiellement meublé mais en mauvais état, et l’ascenseur décapite presque Leti, sortant de nulle part quand elle enfonce sa tête dans le puits vide. Mais elle reste attachée à sa vision, et Ruby semble s’adoucir à la suggestion du Leti qu’ils y vivent ensemble et «se lient vraiment en tant que sœurs».

R.I.P., ONCLE GEORGE | Cela fait des semaines depuis les événements de la loge, et personne ne va bien car ils font face à la réalité de la mort de George. L’histoire officielle est qu’il a été tué par le shérif raciste, mais Hippolyta sent qu’il y a quelque chose qu’Atticus et Montrose ne lui disent pas sur le meurtre de son mari. Réalisant qu’il a dépassé la durée de son accueil chez sa tante – et que Montrose et lui sont trop combatifs pour être colocataires – Atticus passe devant les nouvelles fouilles du Leti pour lui dire qu’il rentre en Floride. Juste à ce moment-là, cependant, certains racistes qui vivent dans le quartier garent leurs voitures devant la maison et attachent des briques aux cornes afin de les faire hurler toute la journée et la nuit. Les flics blancs qui passent à côté regardent de l’autre côté alors que les propriétaires de voitures s’assoient sur le capot de leur véhicule, menaçant, fixant la maison. «Peut-être que je vais rester un peu plus longtemps», dit Tic, changeant d’avis.

ENTIER LOTTA SHAKIN ‘GOIN’ ON | Des trucs bizarres commencent à se produire dans la maison. Une silhouette effrayante plane près de Letitia pendant qu’elle dort et arrache les couvertures du lit. Le système de chauffage de la maison fonctionne complètement, et quand Leti descend au sous-sol pour le réparer, elle est terrifiée par des coups, des tremblements et des voix venant d’une trappe. Elle amène Atticus pour enquêter, mais tout ce qu’ils trouvent est une chambre secrète qui, selon lui, serait bonne pour sa chambre noire. Ils ont un moment proche où ils parlent du stress combiné de ses terribles voisins et de garder le secret sur ce qu’ils ont vu à Ardham, mais ensuite ça passe.

Quelques jours plus tard, Leti organise une pendaison de crémaillère rockin. Ruby chante. Leti circule avec un pichet de punch, qu’elle abandonne lorsqu’un mec lui demande de danser. C’est à ce moment qu’Atticus entre, très beau dans son uniforme militaire. Il la regarde. Elle le regarde la regarder. Et quelques minutes plus tard, après qu’elle se soit retirée dans une salle de bain à l’étage pendant un moment, il la suit. Est-ce que l’un de nous est surpris quand il l’attrape et qu’ils y vont, juste contre le mur? Nan. Est-ce qu’il fait moins chaud parce que nous savions que cela allait probablement arriver? Aussi non.

Après avoir eu des relations sexuelles, Atticus remarque du sang sur ses mains, et Leti marmonne quelque chose à propos de ne pas se rendre compte que ses règles doivent avoir commencé. À son honneur, Tic n’est pas du tout gâté. Il lui sourit doucement et dit qu’il la verra en bas. Après son départ, elle sanglote. (Et elle n’a même pas remarqué le fantôme dans le miroir!)

Mais les amoureux n’ont pas beaucoup de chance de traiter, car tout à coup, il y a une croix en feu sur la pelouse du Leti. Alors elle attrape une batte de baseball et s’en va, suivie de près par Atticus et certains des autres hommes, tous armés. Un Leti furieux emmène son cogneur de Louisville aux deux phares… et aux vitres… et aux pare-brise de toutes les voitures devant sa place, faisant tomber les briques cordées aux klaxons toujours retentissants. Ruby traîne une voiture, tout le monde jette ses armes dans le coffre et elle sort de là juste avant que la police arrive sur les lieux. Avant même que les flics soient sortis de leurs véhicules, le Leti et le reste des Noirs dans la cour se sont agenouillés et ont levé les mains. Oubliez les fantômes et les esprits: la démission avec laquelle Leti, Tic et leurs amis assument le poste est la chose la plus obsédante de cet épisode.

DISCUSSION SPIRITUEUSE | Les flics agitent Leti et la soumettent à un barrage de questions sur la maison. Finalement, ils l’ont laissée partir. Mais après avoir eu un autre moment incroyablement effrayant dans sa chambre noire au sous-sol, elle rencontre Atticus dans un café pour lui dire ce qu’elle commence à croire: « La maison est hantée. » Après tout ce qu’ils ont vu, il cligne à peine des yeux: «Montre-moi», répond-il.

La version courte? Un scientifique de l’université de Chicago, Hiram Epstein, était l’ancien propriétaire de la maison, et c’était un malade qui a mené des expériences odieuses sur des Noirs, dont un groupe est probablement enterré dans le sous-sol. Et le chef de la police qui faisait si mal au Leti fournissait probablement à Epstein ses sujets de test. Les visages des morts apparaissent sur les photos que Leti a prises dans la maison, et elle pense que l’esprit d’Epstein y est également piégé. Fondamentalement, il y a beaucoup de morts-vivants en colère là-bas. (Ruby a bien coché aussi, après que Leti a admis par inadvertance qu’elle avait acheté la maison avec une aubaine de sa mère, qui est apparue à l’improviste et que Leti n’a pas pensé diviser avec ses frères et sœurs.)

Ensuite, Letitia admet qu’elle était vierge jusqu’au soir de la pendaison de crémaillère. Tic est surpris et commence à s’excuser, mais elle lui dit qu’elle ne le regrette pas. La conversation fait suite à ce qui s’est passé à Ardham et à la façon dont le Leti s’est senti «comme un fantôme» depuis son retour. «Je pensais que le monde était à sens unique, et j’ai découvert que ce n’était pas le cas. Et cela me terrifie », dit-elle, mais elle est catégorique sur le fait qu’elle ne vivra pas dans la peur.

OUT, DAMN SPOOK! | Alors Tic et Leti suivent une femme de type prêtresse alors qu’elle essaie de nettoyer spirituellement la maison, se retrouvant au sous-sol. Au même moment, à l’insu du Leti et de Tic, trois voisins racistes font irruption dans la maison. Le nettoyage semble bien se dérouler… jusqu’à ce que les esprits de tous les sujets de test (y compris le bébé basketteur susmentionné) ET Epstein montrent leurs visages. Le fantôme d’Epstein possède Tic, qui crie au Leti de « faire sortir le f-k de ma maison! » Mais les sujets de test se rassemblent autour du Leti, et finalement, ils bannissent Epstein de l’endroit. (P.S. Tic va bien.)

Mais les racistes qui ont fait irruption ne sont pas si bons. Les fantômes des sujets de test savent que ce sont des méchants et ils les tuent tous les trois. À la fin de l’heure, nous voyons leurs cadavres dans un couloir sous-sol jonché d’ossements.

SUIVEZ L’ARGENT | Mais Tic a encore des questions. Et quand il va voir l’agent immobilier qui a vendu la maison à Leti, Christina Braithwaite est là. « L’héritage de Leti n’est pas venu de sa mère », se rend-il compte, « il est venu de vous. » Il s’avère que le propriétaire d’origine de la maison, M. Winthrop, était un membre fondateur des Fils d’Adam. Il a volé des pages du Livre des Noms, et…. Honnêtement, j’ai lu le livre pour savoir où ils en sont, mais c’est TRÈS déroutant, non? En bref, Christina ne peut pas être tuée – elle a une sorte de charme protecteur sur elle – et elle pense qu’Atticus devrait aller chercher les pages manquantes. «Appelez-moi lorsque vous serez prêt à en savoir plus sur notre héritage familial», dit-elle d’une voix légère à la fin de l’épisode.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!