Une année particulièrement étrange à la télévision et au-delà a donné lieu à une émission Emmys étrangement appropriée, avec des nominés attendant les résultats de chez eux tandis que Jimmy Kimmel jetait des blagues dans un Staples Center vide. Mais avec une production intelligente et animée et une série de gagnants à la fois attendus et surprenants, les Emmys 2020 se sont révélés plus mémorables pour ce qu’ils avaient bien que mal. Les critiques de télévision en chef de Variety, Daniel D’Addario et Caroline Framke, discutent.

Daniel D’Addario: Ai-je tort de penser que c’était la meilleure cérémonie des Emmys depuis des années?

De toute évidence, il est souhaitable que tout le monde soit de retour dans la même pièce pour plusieurs raisons. Mais dans les limites du moment présent, les producteurs ont réalisé une émission fascinante et intrigante, une émission qui vous a fait regarder pour voir ce qui se passerait ensuite (et pas seulement dans le sens d’un train-épave). Il y avait une véritable fantaisie, par exemple, pour les présentateurs de trophées Hazmatted et les boîtes qui explosaient contenant des trophées. Et le cadre à la maison semblait permettre aux présentateurs d’être plus francs, plus francs et plus engagés politiquement qu’ils ne le pourraient autrement, s’exprimant sans la cérémonie – et sans les lumières éblouissantes – de la scène.

Tout cela pour dire qu’une grande partie de ce qui fonctionnait avec les récompenses traditionnelles a été reproduite, jusqu’à une liste très satisfaisante de gagnants. Alors que le balayage «Schitt’s Creek» de la première heure a semblé répétitif pour ce spectateur après peu de temps, les catégories de séries limitées et de dramatiques reflétaient une considération agréablement large de ce qui était bien à la télévision au cours des dernières années, de la part de nombreux «Watchmen» et « Représentation de succession »à Uzo Aduba de« Mrs. America »à – ma victoire préférée de la soirée, en partie à cause de la surprise – Zendaya pour« Euphoria ». Bien produit ou non, une émission de récompenses avec uniquement les gagnants attendus ne peut s’empêcher d’être un raté, et le choc d’Emmy couronnant une superstar montante de 24 ans sur des personnalités de la télévision plus établies était un délice.

Je sais que vous êtes également un admirateur de Zendaya; est-ce que d’autres moments vous ont marqué?

Caroline Framke: La victoire de Zendaya, en un mot franc, règle. “Euphoria” est une émission délibérément punitive et qui divise, mais peu importe ce que vous en pensez, regarder ne serait-ce que quelques minutes montre à quel point elle est bonne dans ce rôle principal. Je pense vraiment que le spectacle s’effondrerait sous son propre poids ambitieux sans une performance aussi nette en son centre, alors j’étais ravi de voir l’Académie d’accord en des termes non équivoques. Le fait qu’elle soit aussi la plus jeune récipiendaire de tous les temps et la deuxième lauréate noire de la catégorie, point final, ne fait que souligner à quel point cette victoire est vivifiante.

En ce qui concerne le reste de la série, j’ai été tout aussi impressionné que vous par la production de la cérémonie, qui aurait pu être juste une chaîne monotone d’appels Zoom (bien que tout comme avec nos appels quotidiens banaux Zoom, il y avait encore du plaisir dans avoir ne serait-ce qu’un petit coup d’oeil aux installations de la maison de tout le monde, qui étaient en grande partie charmantes lo-fi donner ou prendre une salle de bal «Schitt’s Creek»). Les circonstances extraordinaires de la pandémie gardant tout le monde aussi séparé que possible ont clairement inspiré l’équipe des Emmys à trouver des solutions qui n’étaient pas seulement réalisables, mais créatives. De toute évidence, j’espère que les choses reviendront à la normale, quel que soit le sens de «normal», l’année prochaine. Mais j’espère aussi que ce niveau d’ingéniosité persiste quoi qu’il arrive.

Pour en revenir aux gagnants, cependant, la soirée était à la fois plus et moins intéressante que ce à quoi je m’attendais. Avec «Schitt’s Creek», «Watchmen» et «Succession» remportant leurs catégories respectives comme prévu, cette victoire de Zendaya a été le plus grand bouleversement. (L’autre, pour moi, était Maria Schrader qui a remporté la réalisation d’une série limitée sur un formidable trio «Watchmen» et une nomination posthume pour Lynn Shelton.) Mais j’admets que même si je pensais que «Schitt’s Creek» ferait bien, J’ai néanmoins été étonné de voir à quel point il dominait. L’émission est devenue un véritable phénomène grâce au mariage parfait de son ambiance réconfortante et de sa prévalence sur Netflix, mais elle a commencé comme un joyau canadien caché et mal noté sur le réseau Pop TV, désormais disparu. Sa trajectoire de cela à la chérie Emmy, un record, est sans précédent et extraordinaire. (Pour ce que ça vaut, ma préférée de ces nombreuses victoires de «Schitt» est le tour de soutien d’Annie Murphy, longtemps l’élément le plus sous-estimé du succès de l’émission.)

Conclusions oubliées ou non, comment avez-vous trouvé les victoires des «Watchmen» et de la «Succession», Dan?

D’Addario: Oui, aucune des meilleures victoires n’a été de grandes surprises. Mais «Watchmen» et «Succession» m’ont tous deux frappé comme des émissions récompensées – et ce n’est pas courant pour Emmy – au bon moment. «Watchmen» est devenu au cours de sa saison une série de puissance et de poids surprenants, abordant l’histoire de l’exclusion raciste de l’Amérique alors que ces questions devenaient de plus en plus urgentes dans le discours national. Ainsi grandit “Succession”, dont la première saison polie mais inégale céda la place à une seconde qui combinait le souci du détail de la série avec une aventure éclaboussante en matière de personnage, de lieu et d’histoire.

Il était intéressant, cependant, que ni “Watchmen” ni “Succession” ne soient balayés comme “Schitt’s”. La domination de «Watchmen» s’est quelque peu relâchée pour permettre à Mark Ruffalo de gagner par intérim de «I Know This Much Is True» et à Uzo Aduba de «Mrs. America »- ce dernier est un résultat particulièrement heureux pour un interprète toujours grand et pour une série qui, les autres années, aurait probablement passé la table. Et, alors que Julia Garner est un point lumineux dans ce qui est pour moi un sombre «Ozark», j’aurais aimé que Sarah Snook ait remporté la victoire, bien que «Ozark» se termine alors que «Succession» a encore plus de saisons à faire.

Cette comparaison finale – «Ozark», qui a remporté des prix au fil des ans, mais qui n’a jamais reconstitué une meilleure victoire dramatique, par rapport à «Succession», qui a semblé rugir à l’endroit auparavant réservé à «Game of Thrones» – fait ressortir un sous-intrigue intéressante de la soirée. HBO est en plein essor en tant que force de récompenses, et la plus grande visibilité pour son rival Netflix a été pour une sitcom canadienne que le streamer a popularisé en deuxième série mais n’a pas produit lui-même. Pas pour la première fois, le lendemain de la remise des prix semble décevant pour le service qui serait la force dominante du divertissement. Ce qui signifie que les Emmys de l’année prochaine seront une continuation fascinante de cette intrigue, en supposant qu’il y ait suffisamment de nouvelles émissions pour récompenser.

Framke: C’est une grande hypothèse – mais pas pour rien, l’un des seuls réseaux à avoir beaucoup de contenu en banque à déployer pendant la pandémie a été, en fait, Netflix. Je serais donc surpris que cela ne fasse pas une meilleure performance en 2021. Mais je serai également intéressé en général de voir si la prochaine série de gagnants sera tout aussi représentative de l’année au cours de laquelle ils ont été créés que cette année. , qui, comme vous l’avez dit, a fini par être parfaitement adaptée pour refléter le temps. À l’avenir, la télévision travaillera-t-elle pour affronter de front cette période tumultueuse, ou va-t-elle s’attarder dans le monde qui l’a précédé? Je ne sais pas ce que je préférerais à ce stade, mais je ne peux pas nier à quel point je suis curieux de le savoir.