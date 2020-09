Récapitulation de la saison 1 de l’épisode 4 de Lovecraft Country

Dans l’épisode précédent de HBO Pays de Lovecraft, Christina a fourni de l’argent au Leti pour accéder à la maison Winthrop, qui était dangereusement hantée. Dans Pays de Lovecraft Saison 1 Episode 4, Tic, Leti et Montrose recherchent le coffre-fort de Titus à Boston.

L’Orrery

Christina a rendu visite au Leti à la maison Winthrop et a révélé que l’argent pour l’acheter venait d’elle. Elle a dit à Leti qu’elle cherchait l’orrery, un modèle mécanique du système solaire. Leti lui a dit de partir car l’acte était à son nom, peu importe d’où provenait l’argent. À l’insu de Leti, Hippolyta avait pris l’orrerie. Elle a expliqué à un client de la boutique de George que cela n’avait pas fonctionné et qu’elle ne savait pas comment se rendre aux engrenages.

Plus tard, nous avons vu Christina rendre visite au policier qui avait interrogé le Leti dans le paddy wagon. Il avait une affiliation avec les fils locaux d’Adam Lodge. Cependant, Christina a contesté son appartenance à l’Ordre. Elle l’a raillé pour avoir permis au Leti de posséder la maison Winthrop.

Caveau de Titus

Leti et Tic ont confronté Montrose à propos de sa connaissance des Fils d’Adam. Après avoir expliqué que George lui avait donné les statuts, Tic, Leti et Montrose se sont dirigés vers un musée à Boston où ils pensaient que le coffre de Titus se trouvait. Cependant, ils avaient besoin de la voiture d’Hippolyta, alors ils l’ont emmenée avec Dee et Tree les a accompagnés. Ils ont déterminé que l’entrée de la voûte se trouvait dans l’aile Titus Braithwaite. Ils sont entrés par effraction plus tard pour entrer dans la chambre forte.

Ce fut un voyage périlleux à travers la voûte, avec des planches qui disparaissaient, des eaux montantes et des portes nécessitant le sang de Tic. Ils ont découvert un squelette qui s’est transformé en une femme intersexuée Arawak nommée Yahima. Tic pouvait la comprendre, et il a expliqué que Titus l’avait utilisée et avait tué son peuple. Il l’a emprisonnée dans la chambre forte. Elle a refusé d’aider Tic. Lorsque Tic a attrapé les pages de Titus du Livre des Noms, les fenêtres se sont brisées et l’eau a envahi. Eux, y compris Yahima, se sont échappés par un ascenseur, le même dans la maison de Leti. Quand Yahima a essayé de parler, elle a crié. Titus l’avait transformée en sirène si elle partait. Yahima s’est installé dans la maison de Leti, mais quand Montrose était seul avec elle, il lui a tranché la gorge.

Le char d’Hera

Au musée, Hippolyta a emmené Dee au planétarium. Elle a expliqué qu’en tant que fille, elle avait nommé une comète Hera’s Chariot dans le cadre d’un concours. Cependant, le crédit de nommage a été attribué à une petite fille blanche à la place. Alors qu’elle et Dee rentraient chez eux, Hippolyta se méfiait de la façon dont les autres étaient revenus avant eux. Dee s’appuyait sur l’Atlas, attirant l’attention d’Hippolyta. Elle a vu le comté de Devon encerclé dessus. Hippolyta a fait demi-tour pour obtenir des réponses.

Date chaude

Ruby a appris que le grand magasin dans lequel elle voulait travailler avait récemment embauché une femme noire pour la première fois. Elle a chanté dans un bar mais était de mauvaise humeur. William, le seul homme blanc du bar, a payé sa note et l’a invitée à renverser ses ennuis. Elle a expliqué sa situation. Bien qu’elle l’ait repoussé, ils ont fini par se diriger vers la maison Winthrop et dormir ensemble.

