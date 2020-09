Récapitulation de l’épisode 1, de l’épisode 2 et de l’épisode 3 de la saison 2 des garçons

D’Amazon Les garçons est de retour avec une nouvelle saison, et ils ont sorti trois épisodes dès le départ. Nous avons laissé la saison précédente avec Homelander tuant Stillwell devant Butcher après avoir avoué que Vought avait fait des Supes avec Compound V.In Les garçons Saison 2 Episode 1, The Seven a accueilli un nouveau Supe, Stormfront et The Boys se cachaient avec Butcher manquant. Pour Les garçons Saison 2 Episode 2, Homelander a tenté de créer des liens avec son fils et Butcher a conclu un accord avec Mallory. Dans Les garçons Saison 2, épisode 3, la nouvelle est sortie du composé V et les garçons ont gardé Kenji sur un yacht.

The Boys saison 2 épisode 1

Les garçons se cachaient sans Butcher. Cependant, Hughie était toujours en communication avec Annie. Ils se sont rencontrés dans un métro. Annie essaierait d’obtenir un échantillon du composé V de quelqu’un qu’elle connaissait en grandissant et qui pourrait faire repousser des organes nommés Gecko. Elle l’a fait chanter avec une vidéo qu’elle a prise de lui acceptant de l’argent pour permettre à un homme de couper ses appendices.

Black Noir avait éliminé Naqib. Homelander et Maeve ont rencontré Stormfront lors du tournage d’une publicité pour l’armée. Stormfront était le nouveau membre des Seven. Homelander avait cru qu’il serait chargé de décider qui rejoindrait les Sept, mais c’était une décision que les chefs d’entreprise de Vought avaient prise. Il a confronté le PDG de Vought Stan Edgar, qui a noté à quel point c’était mauvais pour Vought que Homelander ait publié Compound V.

Pendant ce temps, les Boys ont appris que les amis de Frenchie avaient fait passer en contrebande un Super Terroriste à New York. Mother’s Milk a appris le plan de Hughie et Annie. Ils ont décidé d’aller Raynor, mais lors de leur rencontre, sa tête a explosé. Enfin, à la fin de l’épisode, Butcher est arrivé.

The Boys saison 2 épisode 2

Butcher a raconté aux garçons ce qui lui était arrivé. Après avoir vu Becca et Ryan, il s’était retrouvé chez un Tony Cicero. Il a appris qu’il était recherché pour la mort de Stillwell. Il a rencontré Mallory pour conclure un accord. S’ils lui apportaient le Super Terrorist, elle ferait effacer leurs dossiers.

La nouvelle campagne de marketing du pouvoir des filles de Seven s’est concentrée sur Maeve, Starlight et Stormfront. Cependant, une urgence avec Elena a appelé Maeve. Pendant la course, Gecko a fourni à Annie le Compound V. Malheureusement, A-Train était suspect. Plus tard, il s’est présenté à son appartement et l’a trouvé. Elle l’a défié quand il l’a menacée, mais elle ne se souciait pas de tout perdre de Vought.

Butcher a emmené les garçons dans un magasin d’Halloween où se trouvait le super terroriste. Ils ont appris qu’il était avec Shining Light et qu’il était Kenji, le frère de Kimiko. Ils ont parlé et elle a appris que Kenji était du côté de Shining Light. Kimiko l’a abattu.

The Boys saison 2 épisode 3

Homelander a pris le petit-déjeuner chez Becca avec Ryan. Il a emmené Ryan sur le toit pour le faire voler, et Ryan est tombé au sol. Cependant, il n’était pas armé. Lorsque Homelander a saisi le poignet de Rebecca, les pouvoirs de Ryan se sont activés. Il a poussé Homelander et l’a rejeté. Peu de temps après, les nouvelles concernant le composé V ont éclaté.

Les garçons avaient ligoté Kenji, les mains collées sur un yacht. Frenchie voulait que Kenji lui apprenne la langue des signes spéciale que lui et Kimiko avaient développée. Kenji s’est libéré et a détruit un hélicoptère de police avec ses pouvoirs. Le Deep est apparu sur une baleine et a essayé de les arrêter alors que les garçons s’échappaient sur un hors-bord. Butcher l’a conduit à travers la baleine. Les garçons se sont échappés par les égouts, mais les Sept sont arrivés pour les retrouver. Kenji a utilisé ses pouvoirs pour enterrer Homelander, qui a essayé de forcer Starlight à tuer Hughie. Ensuite, Kenji a tenté de s’échapper, mais quand Kimiko l’a poursuivi, Stormfront les a attaqués. Elle a tué Kenji sans égard aux dommages collatéraux.

