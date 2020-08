HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient les principaux spoilers de la finale de mi-saison de Wynonna Earp de Syfy.

Alors que Wynonna Earp de Syfy entrait dans son hiatus de mi-saison ce dimanche soir, son héros titulaire a trouvé son pacificateur … pour perdre plus tard quelque chose tout aussi précieux.

Alors que Wynonna (jouée par Melanie Scrofano) tentait d’échanger Rosita contre Peacemaker (par le biais d’un véritable «Trial by Combat» devant des nonnes démoniaques!), Doc cherchait à mettre son passé compliqué et celui de Wyatt Earp avec les Clantons derrière lui, en négocier une trêve avec le shérif Holt après que Waverly ait tué Mam. Mais juste au moment où Doc et Holt faisaient la paix, un coup de feu retentit derrière eux. Wynonna – ayant appris de Rosita que Mam aurait été kidnappée l’acheteur de Baby Alice et convaincue que les Clantons n’auraient jamais cessé de venir la chercher – avait mis une balle dans le dos de l’héritier rival.

Comme indiqué clairement dans l’épisode précédent, Doc ne voit pas un coup d’honneur à tirer sur quelqu’un dans le dos. Et il a ramené ce point chez lui ce soir-là avec Wynonna, en exprimant sa grande déception en elle – provoquant une rupture en larmes juste avant qu’ils ne rejoignent le reste du gang pour la belle et véritable cérémonie de fiançailles de Waverly et Nicole. En tant que tel, les téléspectateurs ressentaient (comme en avant-première) une joie totale… avec un chagrin… voyant une romance s’épanouir comme une autre avait sombré.

TVLine s’est entretenu avec Tim Rozon, qui joue Doc, à propos du développement si triste, d’un indice caché sur le passé de Doc et de ce que le reste de la saison 4 (qui se termine le tournage maintenant et est prévue pour 2021) pourrait contenir pour les fans .

TVLINE | Wynonna a vraiment marché sur le grand moment de Doc là-bas, après avoir été gentil avec le shérif Holt. C’était un appel « intéressant » qu’elle a fait.

Ouais. Nous avions une prémisse à ce sujet dans l’épisode 5, où il dit qu’un homme honorable ne tirerait jamais sur personne dans le dos, et il le pense. Mais plus que de suivre son code moral à l’ancienne, Doc Holliday en a fini avec le combat. Il veut être amoureux de la femme qu’il aime et fonder une famille et s’installer, et pour ce faire, il doit abandonner le passé. Mais ce dont il doit se souvenir, c’est que Wynonna n’a pas le luxe de faire ça, parce qu’elle a le fardeau d’être le héros et pas lui. Elle ne peut pas simplement lâcher prise. Donc je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle a fait, et je ne suis certainement pas d’accord pour lui tirer dessus dans le dos, mais ce fardeau incombe toujours à Wynonna, et c’est le cas depuis l’épisode 1. Ils se battent ensemble, mais soyons honnêtes: Wynonna Earp est celui qui doit assumer le plus gros de la responsabilité.

TVLINE | Cela dit, que pensez-vous qu’il faudra finalement pour remédier à cette nouvelle fracture entre eux?

Sensationnel…. Je pense qu’il s’agit de lâcher prise. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit – tous les deux ont finalement abandonné le passé. S’ils peuvent le faire, ils peuvent avoir un avenir; s’ils ne peuvent pas, ils ne le peuvent pas. Mais comme je l’ai dit, il est plus facile pour Doc de le faire. De plus, son passé remonte à 150 ans. [Laughs] Wynonna a le fardeau du héros. Le purgatoire et tout ça, ça dépend d’elle, donc elle devrait s’éloigner de tout.

Mais quelle belle saison pour Melanie Scrofano et le personnage de Wynonna Earp. Le fait qu’elle n’ait pas Peacemaker et qu’elle ait perdu l’identité de qui elle est mais qu’elle est, en fin de compte, doit être le héros…. C’est super. Je ne sais pas comment elle va pouvoir abandonner le passé. Je ne sais pas si elle le peut.

TVLINE | Est-ce pourquoi dans le teaser de 4B (intégré ci-dessous), elle se promène dans les bois ivre? Est-ce qu’elle ne le prend pas bien?

Je n’ai pas vu le teaser, mais oui. Je pense qu’elle ne prend pas bien les choses.

C’est dur. C’est une saison difficile pour Wynonna Earp. Ce n’est jamais facile, même si elle le fait parfois de cette façon. Comme je l’ai dit, elle a le fardeau du héros, personne d’autre ne l’a fait. Personne. Pas un seul personnage. Les gens peuvent faire des choses et vous pouvez avoir des favoris, mais à la fin de la journée, le fardeau du héros repose sur Wynonna Earp et ses épaules.

TVLINE | Avez-vous aimé obtenir de ce journal d’actualités du musée le rappel par jeu de Wyatt Earp de tout ce qui s’est passé dans le passé?

Cent pour cent. Mais faites attention à ce que Wyatt a dit. Ce sont des gens très intelligents, ces écrivains! Il pourrait y avoir des prémonitions là-dedans qui pourraient se réaliser….

TVLINE | Je suis reparti avec l’impression qu’il y avait un espace à remplir….

Cent pour cent. Cent pour cent.

Saison 4, au niveau de l’écriture et de la production, à partir des épisodes 1, 2…. Nous avons juste mis le pied sur l’accélérateur et ne l’avons jamais enlevé. Un élan pur. Et c’est un véritable témoignage de [showrunner] Emily Andras et son équipe et à quel point ils ont été incroyables cette année. Je suis tout simplement époustouflé par les scripts que j’ai obtenus cette année, et maintenant j’ai la chance d’avoir lu toute la saison et quelle histoire. Quelle incroyable et incroyable réussite et quelle histoire ils ont mis en place. C’est quelque chose!

TVLINE | Les Clantons semblent être traités, Peacemaker a été retrouvé. Y aura-t-il encore des affaires entre Doc et Aemon, le propriétaire du club?

C’est intéressant, qui sait? Au moins Doc et maintenant Wynonna le connaissent tous les deux. Nous le reverrons certainement, ouais.

TVLINE | Je disais à Emily que Noam Jenkins (Lost Girl) frappe exactement les bonnes notes en tant qu’Aemon. Il est coloré sans être exagéré.

Noam est un acteur merveilleux, et nous avons eu beaucoup de chimie ensemble. C’est formidable d’agir avec quelqu’un comme ça.

TVLINE | Avant de partir, donnez-moi un dernier taquin sur la seconde moitié de la saison.

Écoutez, nous avons presque perdu ce spectacle, et nous adorons ce spectacle. Chaque personne, de l’écrivain au producteur en passant par l’équipe, nous adorons ça. Il y a quelque chose de spécial dans ce spectacle. Mais plus que cela, il y a quelque chose de spécial à propos de ce fandom. Ce fandom est le fandom le plus incroyable, construit sur la gentillesse et l’acceptation…. C’est une chose incroyable de faire partie, et cette saison est la saison que le fandom mérite.

