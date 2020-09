Il a été annoncé il y a quelque temps que Rocket League serait libre de jouer pendant l’été, et nous avons maintenant une date exacte. Et, pour fêter son arrivée gratuite sur la boutique Epic Games, il y aura également un événement crossover Rocket League x Fortnite. Vous découvrirez ici les récompenses et la date de début du spectacle Llama Rama.

Outre le croisement ambitieux entre la bataille royale et le football avec des voitures, il y a aussi une prochaine saison 1 avec un nouveau Rocket Pass et des cosmétiques que les fans doivent anticiper. Et, si vous n’êtes pas un nouveau venu, vous pouvez activer la progression croisée pour obtenir tout votre XP et votre inventaire sur Epic Games.

Mais, loin de la saison 1 et de la progression croisée, vous découvrirez ci-dessous la date de début et les récompenses de l’événement de croisement Rocket League x Fortnite.

LIGUE DE ROCKET: Comment lier des comptes à Epic Games pour la bande-annonce de la saison 1 de la Rocket League à progression croisée

mariée

675705

Bande-annonce de la saison 1 de Rocket League

/static/uploads/2020/09/643442_t_1600426607.jpg

643442

centre

Quand commence l’événement Rocket League Llama Rama?

L’événement Rocket League Llama Rama débutera le 23 septembre.

Avec l’événement Rocket League Llama Rama commençant dans seulement deux jours, il est important de noter que c’est également à ce moment-là qu’il devient free-to-play.

Cela signifie que vous n’avez pas à acheter le jeu pour le moment si vous ne le possédez pas déjà, car vous pouvez simplement attendre quelques jours.

Pendant ce temps, si vous êtes un joueur passionné de la Rocket League depuis de nombreuses années, vous recevrez des récompenses et des avantages pour avoir joué avant qu’il ne devienne gratuit.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

🚀⚽🏎️🦙 Fêtez @rocketleague gratuitement pour jouer le 23 septembre. À partir de ce week-end, sautez dans Rocket League Llama-Rama pour gagner d’impressionnantes récompenses en jeu pour Rocket League et Fortnite. Nous aurons plus d’informations à partager la semaine prochaine. pic.twitter.com/FeATrAd8j4 – Fortnite (@FortniteGame) 15 septembre 2020

Quelles sont les récompenses Rocket League x Fortnite?

L’événement croisé Rocket League x Fortnite Les récompenses de Llama Rama sont des cosmétiques.

Epic Games n’a pas annoncé quelles seraient les récompenses cosmétiques, mais elles seront disponibles à la fois dans Rocket League et Fortnite.

Le tweet officiel faisant la promotion de l’événement a promis que davantage de nouvelles arriveraient, de sorte que les fans en apprendront probablement davantage sur les cosmétiques avant le début du crossover.

Cet article sera mis à jour lorsque plus d’informations seront révélées.

Dans d’autres nouvelles, Rocket League x Fortnite: Récompenses et date de début de Llama Rama