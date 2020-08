Blumhouse Productions et le cinéaste John Carpenter développent un redémarrage du classique d’horreur de Carpenter de 1982 «The Thing», a confirmé Variety. Le projet en est encore à ses débuts et aucun autre détail n’a été mis au point.

Carpenter a révélé la nouvelle pour la première fois samedi sur un panneau pour le Festival international du film Fantasia. Au cours de l’interview, Carpenter a discuté de la finition de la partition pour «Halloween Kills», une suite du redémarrage 2018 d’un autre favori de Carpenter. Ce film, produit par Blumhouse et réalisé par David Gorden Green, a récemment été repoussé jusqu’en 2021 en raison de la pandémie COVID-19.

Plus tard dans la période de questions, on a demandé à Carpenter s’il avait parlé avec le chef de Blumhouse, Jason Blum, de la direction de projets lui-même.

“J’ai? Je ne sais pas à ce sujet », a déclaré Carpenter. «Mais nous avons parlé de – je pense qu’il va travailler sur ‘The Thing’, redémarrer ‘The Thing’. Je suis impliqué avec ça, peut-être. En bas de la route.”

Carpenter a refusé de révéler si le projet serait une préquelle, une suite ou un remake.

L’histoire principale de «The Thing» – à propos d’une équipe de recherche antarctique aux prises avec une forme de vie extraterrestre parasite qui peut imiter d’autres personnes – a été revisitée à plusieurs reprises à Hollywood. Il est basé sur la nouvelle de 1938 “Who Goes There?” par John W. Campbell Jr.

Le premier était un film RKO Radio Pictures de 1951 sous le titre «The Thing from Another World». La version de Carpenter mettait en vedette Kurt Russell et Keith David et a d’abord été une déception critique et au box-office. Mais les effets de créature macabres du film et l’histoire tendue de la futilité de la paranoïa ont contribué à en faire une sensation culte parmi les fans d’horreur, et il est largement considéré comme l’un des meilleurs de Carpenter.

En 2011, Universal a sorti une préquelle du même titre mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead et Joel Edgerton et réalisé par Matthijs van Heijningen, mais sans l’implication créative de Carpenter. Il s’est ouvert aux critiques mitigées et au box-office en sourdine.