Reese Witherspoon et Kerry Washington n’ont peut-être pas reçu de maison Emmy la nuit dernière, mais ils ont certainement remporté le match de fond.

Étant donné que les Emmys se sont déroulés sous une forme légèrement différente cette année grâce à la pandémie de coronavirus, la plupart des acteurs se sont joints à la cérémonie virtuelle organisée par Jimmy Kimmel dans le confort de leur maison.

Grâce à une connexion Internet stable, tous les regards n’étaient pas pour une fois sur les tenues des célébrités sur le tapis rouge, mais sur leur arrière-plan. Qu’il s’agisse d’un salon ou d’un jardin, la cérémonie de cette année a donné aux fans un aperçu des maisons des A-listers.

Reese Witherspoon et Kerry Washington veulent aller directement jusqu’en 2021

Witherspoon et Washington, célébrant dans la pelouse du premier, ont remporté cette année le prix officieux de la célébration exceptionnelle. Les deux ont pris les Emmys comme une occasion de passer à 2021 puisque, vous savez, cette année ne restera pas dans l’histoire comme la meilleure ou la plus chanceuse.

Portant des cadeaux tels que des lunettes 2021, les deux artistes et amis, ainsi que leurs équipes, étaient prêts à accueillir la nouvelle année, compte à rebours inclus. Et Reese a associé sa robe noire Louis Vuitton à des pantoufles floues roses qui auraient rendu Elle Woods incroyablement fière.

En relation: Reese Witherspoon explique comment «légalement blonde» a fondamentalement inventé le transport d’un chien dans un sac

Witherspoon a été nommé producteur pour « Little Fires Everywhere »

Bien qu’elle n’ait été nominée dans aucune catégorie d’acteur, Witherspoon a été nominée en tant que productrice avec sa société Hello Sunshine, axée sur les histoires dirigées par des femmes et derrière la série limitée de Hulu, Little Fires Everywhere. La série dramatique a été coproduite par Washington – qui a également été nominée pour son rôle de Mia Warren – et a joué les deux actrices comme deux femmes très différentes aux prises avec les troubles et les joies de la maternité et l’intersection avec le statut social et la race dans une banlieue de Cleveland. dans les années 1990.

Witherspoon a également produit The Morning Show et Big Little Lies, qui ont tous deux remporté plusieurs nominations mais n’ont reçu aucun prix hier soir. L’acteur Billy Crudup a été le seul à recevoir l’Emmy hier soir pour son rôle de Cory Ellison dans le drame de la salle de presse AppleTV +, The Morning Show. Steve Carell, Mark Duplass, Martin Short et la première Jennifer Aniston étaient tous nommés mais n’ont pas gagné.

Meryl Streep et Laura Dern ont été nominées dans la même catégorie pour leurs rôles dans le drame HBO Big Little Lies, mais ont perdu contre la star d’Ozark Julia Garner.

Suivant: Reese Witherspoon partage un clip BTS avec Jennifer Aniston sur le plateau de «The Morning Show»

Ryan Reynolds a une réponse parfaite au rock qui détruit sa propre porte d’entrée

A propos de l’auteur

Stefania Sarrubba

(212 articles publiés)

Stefania Sarrubba est une écrivaine de divertissement féministe basée à Londres, au Royaume-Uni.

Lorsqu’elle ne travaille pas sur sa liste de surveillance infinie et absolument non exhaustive, on peut la voir en train de penser à votre chien, de tricoter rage et surtout de regarder dans le vide.

Plus de Stefania Sarrubba