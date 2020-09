Vous pouvez vivre comme Chrissy Teigen et John Legend – si vous avez 24 millions de dollars, c’est.

Avec un troisième bébé en route, le couple hollywoodien A-list a mis en vente sa magnifique maison de Beverly Hills, et c’est une maison de rêve contemporaine totale.

Selon TopTenRealEstateDeals.com, la maison chic et élégante de 8520 pieds carrés a été construite en 1966 et dispose de sept chambres et huit salles de bains. Cotée à 23,95 millions de dollars, la propriété comprend également une vue sur le canyon, une cuisine de chef spacieuse, une salle de sport à domicile et, bien sûr, une piscine, parmi de nombreuses autres caractéristiques de luxe.

John Legend peut chanter «All of Me», mais nous voulons toute cette maison! Découvrez ci-dessous la magnifique maison à vendre de sa femme et de sa femme Chrissy Teigen.