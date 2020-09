Les débuts de la saison 2 de Mandalorian sur Disney + le 30 octobre et mardi, Disney a partagé la première bande-annonce de la nouvelle saison de la série en streaming.

Selon la bande-annonce, The Mandalorian saison 2 suivra Din Djarin alors qu’il tente de réunir l’enfant (alias Baby Yoda) avec son propre genre.

Contrairement à la première saison, Jedi jouera apparemment un rôle clé dans la deuxième saison de The Mandalorian.

En ce qui concerne les émissions de télévision et les films à succès, cet automne sera beaucoup plus calme que d’habitude en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais l’un des plus grands succès en streaming de 2019 revient le 30 octobre. Début septembre, Disney a annoncé que The Mandalorian reviendrait pour la saison 2 à la fin du mois d’octobre et mardi, nous avons eu notre premier aperçu de la nouvelle saison dans une bande-annonce qui comprend une tonne de Baby Yoda (mais toujours pas assez).

La bande-annonce fait un très bon travail de mise en place de la deuxième saison, car Din Djarin est chargé de réunir l’enfant pour lequel il a risqué sa vie à plusieurs reprises lors de la première saison «avec son propre genre». La bande-annonce fait également référence à Mandalore le Grand, qui a mené une série de batailles contre les Jedi et a été mentionné dans la saison 1. L’ancien ordre régissant les films Star Wars n’était pas présent dans la première saison, mais il semble que Jedi jouera un rôle dans la seconde:

Voici le synopsis complet de The Mandalorian saison 2, qui arrive sur Disney + le 30 octobre:

Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique. «Le Mandalorien» met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. Les réalisateurs de la nouvelle saison incluent Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez. Le showrunner Jon Favreau est producteur exécutif avec Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson, avec Karen Gilchrist en tant que co-productrice exécutive.

En plus des acteurs énumérés ci-dessus, la deuxième saison devrait également ajouter Rosario Dawson dans le rôle de Jedi Padawan Ahsoka Tano d’Anakin Skywalker, Katee Sackhoff dans le rôle de Mandalorien Bo-Katan Kryze, Timothy Olyphant dans un rôle inconnu et Temuera Morrison assumant éventuellement le rôle de manteau de Boba Fett.

Disney n’a pas encore officiellement repris The Mandalorian pour une troisième saison, mais la production serait déjà en cours, car le spin-off de Jon Favreau a été une grande réussite pour le service de streaming. Pendant ce temps, une série tournant autour de Cassian Andor (Diego Luna) de Rogue One et une série suivant Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) sont toujours en préparation, mais il faudra peut-être un certain temps avant que l’un ou l’autre spectacle ne voie le jour.

