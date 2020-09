Si vous voulez voir un vrai spectacle, il vous suffit de regarder cette vidéo de Greeicy Rendon, dans laquelle elle bouge comme une femme en caoutchouc …

En plus de sa silhouette parfaite et de sa voix spectaculaire, Greeicy C’est une danseuse professionnelle, il n’y a pas de rythme qu’elle ne sait pas danser et qui ne la fait pas monter et descendre!

Dans les concerts, dans les vidéoclips et même dans les spectacles en direct, Greeicy Rendon Elle a toujours dit qu’elle adore danser et la recommande comme thérapie contre le stress et les angoisses de la vie quotidienne.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous proposons cette vidéo de Greeicy danser avec un petit ami Vous ne croirez pas à quel point elle a l’air divine!

Sûrement son petit ami, Milke Bahía, était un peu jaloux de la voir bouger ainsi sans lui, mais allez Mike, tu sais qu’elle est folle de toi!