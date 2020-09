Les demi-finales «America’s Got Talent» ont débuté en beauté mercredi soir (16 septembre) alors que le groupe sud-coréen BTS a livré une performance colorée et énergique de la chanson à succès «Dynamite» sur l’émission NBC.

Les membres du groupe – composé de Jungkook, RM, V, Jimin, J-Hope, Suga et Jin – avaient l’air pimpants dans des tenues inspirées des années 70 tout en frappant méticuleusement leurs marques alors qu’ils dansaient dans le contexte d’une station-service, un film. théâtre et restaurant. Parmi la signalisation: un cri à ARMY, la légion de fans dévoués du groupe.

La performance sur «AGT», tout comme la vidéo d’accompagnement de la chanson, a donné à chaque membre une chance de briller, de Jungkook (dont les serrures nouvellement enroulées ont incité son nom à devenir un sujet tendance sur Twitter) mettant en scène une maquette de la Table des juges «AGT», au RM aux cheveux bleus invitant les fans à la fête se pavanant sur le toit d’une station-service, puis le jetant à J-Hope (dans une veste en cuir rouge cool) qui a déclaré qu’il était «prêt à partir» . » La personnalité enjouée et la voix douce de Jimin allument la chanson comme, eh bien, de la dynamite, tout comme V a levé un sourcil alors qu’il prenait le volant d’une voiture avec Suga dansant sur le capot. Après que Jin ait pris un virage au centre, le groupe s’est reformé comme une unité singulière. (Regardez la performance ci-dessous.)

Peu de temps après la diffusion de l’apparition de BTS, l’animateur de fin de soirée Jimmy Fallon a tweeté son fandom, déclarant la performance «sans défaut».

«Dynamite», écrit par David Stewart et Jessica Agombar et produit vocal par Jenna Andrews, est un véritable succès à la radio, enregistrant plus de 23 000 tours depuis sa sortie le 21 août, selon Alpha Media. C’est aussi un téléchargement le plus vendu et, en unités de chansons ajustées, le single a dépassé 649 295, bon pour une certification or et plus encore.

Plus tôt cette semaine, BTS a publié une bande-annonce de dix minutes pour «BTS Universe Story», un «jeu social interactif», et Suga a été présenté sur une collaboration avec le chanteur pop Max, dont le nouveau single, «Blueberry Eyes», a fait ses débuts au No. 1 sur le graphique pop iTunes et n ° 2 sur le graphique global US. Le prochain concert de BTS, «Break the Silence: The Movie», devrait sortir dans les salles américaines le 24 septembre.

Le top 10 restant sur «AGT» comprend trois lauréats du buzzer d’or – le poète de mots parlés Brandon Leake et les chanteurs Roberta Battaglia et Cristina Rae – ainsi que l’antenne Alan Silva, Bello Sisters et Bad Salsa, et les chanteurs Archie Williams, Daneliya Tuleshova, Kenadi Dodds et le duo Broken Roots.

La finale de «America’s Got Talent» devrait être diffusée le 22 septembre sur NBC.