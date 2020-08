HISTOIRES CONNEXES

Avec tout le respect que je dois à «MTV» et «VMA», l’acronyme le plus populaire aux Video Music Awards de cette année était sans aucun doute BTS. Le septuor K-Pop – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook – a fait ses débuts dans les VMA dimanche avec une performance de son single «Dynamite» multi-nominé (et bien nommé).

Première chanson du groupe entièrement enregistrée en anglais, «Dynamite» est sortie au début du mois pour tenter de remonter le moral des fans pendant la quarantaine. « Nous avions également besoin d’une percée pendant ces temps imprévus, alors nous avons travaillé sur cette nouvelle chanson », a déclaré BTS lors d’une conférence de presse virtuelle. «C’est aussi un nouveau défi pour nous. Lorsque nous avons entendu et enregistré la chanson pour la première fois, nous étions sous tension et nos esprits remontaient. Nous avons hâte de partager cette chanson avec vous tous. »

BTS est entré dans la cérémonie de dimanche avec une nomination pour le meilleur groupe, plus trois autres pour «On» (meilleure chorégraphie, meilleure vidéo K-Pop et meilleure vidéo pop). Le groupe a également eu une présence majeure aux VMA de l’année dernière, remportant Moon People pour le meilleur groupe et la meilleure vidéo K-Pop («Boy With Luv»), en plus de recevoir trois autres nominations.

Animés par Keke Palmer du Barclays Center de New York, les VMA 2020 comprenaient également des performances socialement éloignées de Lady Gaga, Ariana Grande, Black Eyed Peas, Miley Cyrus, CNCO, Doja Cat, Maluma, DaBaby et The Weeknd.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder des images des débuts des VMA de BTS, puis déposez un commentaire avec votre avis.

