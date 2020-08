Le premier trailer de la septième saison de «The Flash» de Grant Gustin est arrivé.

La première bande-annonce officielle de la septième saison de The Flash de Grant Gustin est ici, donnant aux fans un aperçu du prochain chapitre de la série Arrowverse.

La sixième saison de The Flash de Grant Gustin a malheureusement été interrompue en raison de la pandémie en cours. La série Arrowverse s’est encore terminée sur une sacrée note avec Iris West piégée dans le Mirrorverse et l’équipe Flash sous le choc d’une récente défaite. Nous avons maintenant notre premier aperçu de la bande-annonce de la saison à venir, qui montre les héros se ralliant et tentant de créer une nouvelle Speed ​​Force pour Scarlet Speedstar de Grant Gustin.

Vous pouvez consulter la bande-annonce complète de la septième saison de The Flash de Grant Gustin ci-dessous.

Que pensez-vous tous de cette bande-annonce? Avez-vous hâte de voir le retour de Grant Gustin dans The Flash? Qu’avez-vous pensé de la fin de la saison six? Sound-off dans la section commentaires!

Voici le synopsis officiel de la saison 7 de The Flash de Grant Gustin:

Barry Allen (Grant Gustin) a mené une vie normale en tant que C.S.I. dans le département de police de la ville centrale. La vie de Barry a changé à jamais lorsque le S.T.A.R. L’accélérateur de particules de Labs a explosé, créant une tempête de foudre de matière noire qui a frappé Barry, lui conférant une super vitesse et faisant de lui l’homme le plus rapide du monde – The Flash. Après un cliffhanger passionnant la saison dernière qui a vu le nouveau Mirror Master (Efrat Dor) victorieux et toujours en liberté à Central City, The Flash doit se regrouper pour l’arrêter et trouver un moyen de prendre contact avec sa femme disparue, Iris West. -Allen (Candice Patton).

Avec l’aide du reste de l’équipe Flash, qui comprend les super-héros Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Ralph Dibny (Hartley Sawyer) et Nash Wells (Tom Cavanagh), ainsi que le père adoptif de Flash, Joe West (Jesse L. Martin), la méta-procureure Cecile Horton (Danielle Nicolet), la journaliste allegra Garcia (Kayla Compton) et le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight)… Flash finira par vaincre Mirror Master. Mais ce faisant, il lâchera également une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City: une menace qui menace de déchirer son équipe et son mariage.