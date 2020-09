Le genre urbain se caractérise généralement par être un environnement plein de machisme et de lettres grossières, cependant, il y a des femmes comme Karol G qui ont rejoint le reggaetón pour montrer qu’eux aussi peuvent chanter ce qu’ils veulent.

Karol G

C’est ainsi que le Colombien a gagné le succès et le respect des hommes de l’industrie, cependant, il n’y aura jamais une personne qui fasse un commentaire macho et désobligeant.

Malheureusement, cette fois, ce n’était pas un haineux, mais un journaliste qui allait l’interviewer, alors qu’il prenait la peine de lui donner son opinion sur elle en tant que femme, mais la chanteuse ne s’est pas tue et sa réponse a été épique.

Cela l’a expliqué Karol G lors de l’un de ses concerts au Urban Color Fest de Trujillo, au Pérou: «Il y a quelques jours, dans une interview, quelqu’un m’a dit:‘Karol, ce que je ne te respecte pas en tant que femme, c’est que tu as dit dans une chanson que ton lit sonne ‘ »

L’homme a fait référence à l’un de ses plus grands succès « Mon lit », qui compte actuellement plus de 600 millions de vues sur YouTube et c’est la réponse de Karol G: « Je me suis retourné, je l’ai regardée et j’ai dit: Dommage que la tienne ne le fasse pas … et ça se voit. »