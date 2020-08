HISTOIRES CONNEXES

Les Video Music Awards 2020 sont presque à nos portes (MTV, 8 / 7c), mais comme aucune bonne fête ne commence sans un petit pré-match, la cérémonie organisée par Keke Palmer démarre tôt.

Le pré-spectacle VMA de cette année commence à 18 h 30 HE et sera diffusé en direct à partir du compte Twitter officiel des VMA. (Cliquez ici pour voir le flux.) Et de peur que vous ne pensiez que MTV enregistre tous les biens pour la cérémonie proprement dite, voici une liste des artistes que vous pouvez vous attendre à voir sur le flux: Jack Harlow, Chloe x Halle, Tate McRae, Lewis Capaldi, Machine Gun Kelly, Travis Barker et Blackbear.

À l’approche de la cérémonie de dimanche, Lady Gaga et Ariana Grande sont en tête du peloton avec neuf nominations chacune, dont sept sont partagées pour leur collaboration à succès «Rain on Me». Parmi les autres artistes multi-nominés, citons The Weeknd (sept), Billie Eilish (six), Taylor Swift (six) et Megan Thee Stallion (cinq).

Diffusés (principalement) depuis le Barclays Center de New York, les VMA de cette année présentent des performances socialement éloignées de Gaga, Grande, Black Eyes Peas, BTS, CNCO, Doja Cat, Maluma, DaBaby, The Weeknd et Miley Cyrus. L’événement principal est également diffusé simultanément sur The CW, ce qui en fait la première fois que les VMA sont diffusés sur un grand réseau de diffusion.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour découvrir le pré-spectacle VMA de cette année, puis déposez un commentaire avec vos pensées. Quels artistes encouragez-vous cette année?