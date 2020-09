Comme promis le mois dernier, une table étoilée lit la comédie classique du lycée sur le passage à l’âge adulte Fast Times à Ridgemont High s’est déroulée la semaine dernière pour collecter des fonds pour CORE (Community Organized Relief Effort), un organisme de bienfaisance à but non lucratif cofondé par Sean Penn, l’une des co-stars du film. Mais le casting de la table lue n’incluait aucun autre acteur du film original.

Au lieu de cela, la lecture de la table Fast Times et Ridgemont High mettait (virtuellement) en vedette des personnages comme Brad Pitt, Jennifer Aniston, Julia Robert, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Henry Golding, John legend, Ray Liotta, Jimmy Kimmel et Morgan FREEMAN. Maintenant, vous pouvez regarder la table entière lire en ligne pour votre divertissement, et bien que tout le monde s’emballe à propos de la réunion de Pitt et Aniston en ligne, c’est Shia LaBeouf qui s’inspire de Sean Penn et vole la vedette en tant que Jeff Spicoli. Regardez ci-dessous!

Fast Times à Ridgemont High Table Read

Voici comment se décompose la distribution des stars de la lecture de la table Fast Times at Ridgemont High. Jennifer Aniston a joué Linda, Brad Pitt était Brad, Julia Roberts était Stacy, Matthew McConaughey était Mike, Dane Cook était Mark (et l’hôte de la table a lu), Shia LaBeouf était Spicoli, Henry Golding était M. Vargas, John Legend était Charles Jefferson et Little Charles Jefferson, Ray Liotta était M. Hand et Jimmy Kimmel a joué des adolescentes et d’autres parties aléatoires. Morgan Freeman en tant que narrateur a fourni toutes les parties sans dialogue.

D’autres apparitions notables ont inclus le maire de Los Angeles Eric Garcetti, le réalisateur du film Amy Heckerlinget scénariste Cameron Crowe. Et bien que Sean Penn ait également participé à la lecture de table complètement non répétée, il n’a évidemment pas repris son rôle de surfeur stoner bro Jeff Spicoli. Au lieu de cela, il n’a pris que la petite partie du pizzaiolo qui livre une commande à Spicoli en milieu de classe, recréant l’une des scènes les plus célèbres de tout le film.

En parlant de scènes célèbres du film, Internet était en effervescence après avoir vu la scène dans laquelle Pitt devait faire semblant d’être surpris en train de se masturber devant le personnage d’Aniston sortant de la piscine en bikini. Aniston a clairement joué cool, mais Pitt était très embarrassé pendant que cela se déroulait. C’est peut-être simplement parce qu’il n’y a pas eu de répétition, mais c’est plus probable parce que c’est une scène un peu étrange à jouer avec votre ancien autre significatif.

Même si vous avez manqué la lecture du tableau, qui a permis de collecter 50000 $ pour les efforts de secours du COVID-19 dans les communautés vulnérables, vous pouvez toujours faire un don à CORE pour tous leurs efforts ici.

