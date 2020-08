Regardez Lucy Lawless «Xena la princesse guerrière» 25 ans plus tard | Instagram

Il est impossible d’entendre « Xena la princesse guerrière » et ne me souviens pas de ces aventures que l’actrice a joué Lucy Lawless Il y a 25 ans, vous serez intéressé par l’apparence actuelle du protagoniste.

Lucy est née le 29 mars 1968, elle a aujourd’hui 52 ans et bien que cela arrivera à n’importe qui tôt ou tard, le temps a passé par son physique malgré cela le protagoniste de Xena continue d’être une femme assez belle comme sa fidèle compagne Gabrielle (René O’Connor).

Bien que son vrai nom soit Lucille Frances Ryan, elle est connue internationalement sous le nom de Lucy LawlessBien qu’elle ait participé à plusieurs projets, on se souvient surtout d’elle pour son rôle dans la série lancée de 1995 à 2001, alors que Lucy a commencé sa carrière en 1987.

En plus d’être actrice, elle est aussi chanteuse et présentatrice de télévision, c’est une femme aux multiples facettes, n’est-ce pas, avant de commencer sa carrière d’actrice, elle est devenue Miss Zealand en 1989.

« Xena la princesse guerrière » est devenue une icône de la femme forte et déterminée, avec son mètre et 78 centimètres elle a réussi à conquérir non seulement les cœurs avec ses beaux yeux bleus dans chacun de ses épisodes, mais aussi de grandes et petites batailles dans le série.

Dans la série, sa tenue était toujours de porter un type d’armure avec des détails de corset, ses cheveux à l’époque étaient noirs qui se distinguaient par la couleur bleue de ses yeux, peut-être que ce regard intimidait encore plus ses ennemis et ceux d’entre nous qui sommes tombés amoureux de lui. personnage.

Aujourd’hui comme déjà mentionné Lucy Lawless Il a 52 ans, ses cheveux naturels semblent être brun clair, malgré le fait que tant d’années se soient écoulées depuis qu’il a joué son personnage le plus emblématique, on se souvient toujours de lui comme si la série était diffusée aujourd’hui.

Le projet a été divisé entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et il a même été enregistré dans ce pays en raison des magnifiques paysages et paysages que la Nouvelle-Zélande offre.

Il y avait six saisons qui ont été diffusées avec environ 137 épisodes dont 3 appelés « la trilogie Xena », il s’agissait d’épisodes pilotes.

Comme vous vous en souviendrez dans la série, Xena Elle était accompagnée de Gabriella qui est devenue sa meilleure amie et sa plus fidèle compagne, la paysanne blonde timide qui ressemblait à sa sœur cadette.Au fil du temps, la jeune femme est devenue une guerrière forte alors parler de la série culte sur Xena va aussi main dans la main avec Gabrielle jouée par René O’Connor.

C’est toujours un plaisir de voir comment nos héros d’enfance ont grandi, l’un d’entre eux, en particulier pour de nombreuses femmes d’aujourd’hui, a été Lucy Lawless étant Xena: princesse guerrière, Ce type de série a marqué toute une génération.

Le succès de Xena a été tel que le personnage a même eu l’occasion d’apparaître dans certains camées de certaines séries télévisées comme les Simpsons, dans le chapitre où Bart et Lisa acquièrent des pouvoirs et sont plus tard kidnappés par le vendeur de bandes dessinées.

Comment oublier aussi le cri de guerre que Xena a fait, a été dans plusieurs conventions de cosplay et de bandes dessinées où des centaines de Xena apparaissent en se souvenant avec amour du personnage joué par Lawless.

Il y a des rumeurs sur la série, qu’il est prévu de la ramener, cette nouvelle a sûrement rendu fous ses plus fidèles followers, pour le moment il n’y a pas eu beaucoup de détails à ce sujet, et si, c’est qu’ils sont déjà en pourparlers avec développer le projet.

