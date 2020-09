X

La vitrine PlayStation 5 très attendue de Sony a connu un début incroyable aujourd’hui avec un premier aperçu du gameplay pour Spider-Man: Miles Morales.

La suite du titre PS4 acclamé par la critique en 2018, cet épisode, à nouveau géré par Insomniac Games, a lieu environ un an après l’original et voit le protégé de Peter Parker coincé au milieu d’une guerre entre une organisation louche et la pègre criminelle. Jusqu’à présent, les fans n’ont vu que des captures d’écran et des extraits de teaser de la plus grande sortie de jeu vidéo de Marvel de l’année (Marvel’s Avengers inclus) et, eh bien, disons simplement que l’attente en valait la peine.

Commençant par une promenade dans les rues de Harlem avec son ami, Miles se retrouve rapidement obligé de revêtir le costume emblématique et de poursuivre un groupe de criminels qui tentent de voler une substance mystérieuse. Provoquant par inadvertance une explosion aux proportions catastrophiques, le super-héros tente frénétiquement de sauver des civils piégés sur un pont en ruine tout en repoussant les ennemis.

Cliquez pour agrandir

C’est ici que le public est enfin traité pour le festin visuel qu’est le combat, avec les capacités Venom Strike et Blast de Miles occupant une place centrale. Contrairement à son mentor, Morales peut accumuler une énergie puissante et l’utiliser pour se lancer sur ses ennemis, causant des dégâts dévastateurs. Le travail de la caméra cinématographique ici, il convient de noter, est également sublime car il ralentit à une exploration afin de permettre aux yeux de saisir la quantité insensée de détails rendus dans chaque image. En parlant de cela, les performances semblaient certainement un peu bancales sur certains segments, bien qu’avec beaucoup de temps encore, nous sommes convaincus qu’Insomniac peut aplanir tous les problèmes avant le lancement.

Malheureusement, Sony s’est arrêté avant de fournir une date de sortie concrète pour Spider-Man: Miles Morales, bien que nous sachions au moins qu’il est prévu d’abandonner cette saison des fêtes. Regarde cet espace pour plus.