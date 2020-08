Même en cas de pandémie, les VMA ont trouvé un moyen de commencer leur émission en beauté: The Weeknd a interprété son single “Blinding Lights” à 1 100 pieds au-dessus de New York, depuis la plus haute plate-forme d’observation de la ville, Edge à Hudson Yards.

Weeknd était sous l’apparence du personnage au nez cassé qu’il dépeint sur son dernier album, «After Hours», et la performance a commencé d’une manière similaire aux vidéos de l’album, qui dépeignent le personnage ayant une nuit surréaliste et absolument terrible à Las Vegas . Weeknd a été montré en train de se réveiller comme s’il avait été assommé, se levant lentement à genoux puis debout – mais ensuite la performance était des VMA vintage, avec des coups d’hélicoptère, des tas de lumières, un escalier éclairé et bien sûr les lumières de New York. tout autour de lui, qui sont éblouissants même dans une ville socialement éloignée.

Le spectacle, qui a été tourné plus tôt dans la semaine, a culminé avec des feux d’artifice au-dessus de la rivière Hudson – bien qu’ils aient été générés par ordinateur, à moins que nous ne les manquions d’une manière ou d’une autre au cours de la semaine.

Bien que sa tournée mondiale pour soutenir son album à succès «After Hours» ait été reportée comme toutes les autres grandes tournées, The Weeknd – qui a fait l’objet d’une couverture approfondie de Variety en avril – n’a eu aucun problème à rester occupé. Il a laissé tomber une nouvelle chanson avec Calvin Harris vendredi, a joué un concert virtuel sur TikTok plus tôt ce mois-ci qui a permis de collecter plus de 350000 $ pour Global Justice Initiative – une partie des 2,15 millions de dollars qu’il a donnés ou collectés pour le soulagement du coronavirus, les causes de Black Lives Matter et le soulagement de l’explosion au Liban. au cours des deux derniers mois – a sorti plusieurs nouvelles chansons et remixes pour les éditions étendues de «After Hours», il a co-écrit et prêté sa voix à des épisodes de «American Dad» et «Robot Chicken», et a publié plusieurs vidéos de chansons de l’album .