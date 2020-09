Regina King ne donne pas seulement vie à l’histoire avec son film «Une nuit à Miami», elle fait sa propre histoire.

Après être devenue la première réalisatrice noire à avoir un film au Festival du film de Venise, King et son casting se sont réunis au Festival international du film de Toronto pour célébrer les premières critiques positives du film. Rejoignant le Variety Virtual Studio au festival, King et les stars du film, Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge et Leslie Odom Jr., ont partagé comment ils ont capturé l’essence de Malcolm X, Muhammad Ali (puis Cassius Clay), le football étoiles Jim Brown et Sam Cooke, respectivement.

Déjà célèbre réalisatrice de télévision, King se souvient qu’elle cherchait «à raconter une histoire d’amour avec une toile de fond historique» pour ses débuts au théâtre en tant que réalisatrice. Ainsi, lorsque son nouvel agent littéraire lui a apporté le scénario de «Une nuit à Miami», King décrit l’opportunité comme «tellement plus grande que je n’aurais jamais pu rêver».

«Quand j’ai lu le scénario de Kemp Powers, ça m’a époustouflé», dit King. «J’avais l’impression de n’avoir jamais vu de telles conversations à l’écran auparavant.»

«Il y avait une partie de moi où c’était comme si j’étais un homme, je voudrais jouer l’un de ces rôles, je ferais tout ce que je peux pour jouer l’un de ces rôles», poursuit-elle. «Et comme une mère, comme une nièce, comme une fille d’un homme noir. J’avais juste l’impression que je voulais raconter une histoire ou participer à la narration d’une histoire dans laquelle chaque homme noir que je connais et aime peut voir un peu de lui-même.

L’adaptation sur grand écran de la pièce à succès de Kemp Powers, «One Night in Miami», se déroule le 25 février 1964 – lorsque les quatre hommes se sont réunis après que Clay ait remporté le titre de boxe poids lourd pour la première fois. La rencontre était réelle, mais la conversation entre eux a été fictive, donnant au public un regard intime sur les hommes avant qu’ils ne deviennent des icônes.

Hodge a été le premier acteur à signer pour le film, tandis que Ben-Adir et Gorée s’étaient déjà battus pour avoir la chance de représenter Clay dans un biopic réalisé par Ang Lee (Ben-Adir a remporté le rôle avant que le projet ne s’effondre) . Odom Jr., lauréat du Tony Award, s’était vu offrir le rôle de Sam Cooke dans les productions de la pièce, mais le timing n’a jamais fonctionné. Et quand le film est arrivé, la star de «Hamilton» l’a d’abord refusé.

«Je n’étais pas trop enclin à me mettre dans la peau de Sam Cooke», admet Odom Jr., partageant qu’il a également refusé l’opportunité de jouer Sammy Davis Jr. dans un autre film. Mais après que son équipe lui ait demandé de reconsidérer le rôle de Cooke, Odom Jr. a vu le produit sous un nouveau jour.

«J’ai vu ce que frère Kemp faisait avec ces quatre messieurs cette nuit-là, que cette interaction imaginée avec eux était qu’il avait une conversation privée en public», dit-il. «Il y avait des choses que nous pourrions dire dans cette salle que nous ne partageons pas. Vous savez, nous n’avons pas ces conversations publiquement. Et il y a quelque chose d’excitant à ce sujet.

Hodge a signé pour des raisons similaires, expliquant: «La conversation que ces hommes ont tout au long de ce film parle de tout ce dont nous avons affaire maintenant. Ainsi, nous pouvons mettre cette conversation sur une grande scène et aider à enseigner aux gens ce que c’est [Black people are] et apprenez-nous également à avoir cette conversation dans nos propres cercles, afin que nous puissions continuer à avancer vers de réels progrès.

C’est une conversation que Hollywood se poursuit aujourd’hui. Les appels à l’inclusion ont récemment conduit à des changements de politique, comme les nouvelles directives de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences qui exigent que certains critères soient remplis pour qu’un film soit éligible pour la meilleure image à partir de 2025. King – qui a remporté la meilleure actrice de soutien Oscar en 2019 pour son travail dans «Si Beale Street pouvait parler» – a abordé les nouvelles directives d’inclusion de l’Académie.

«Je vois cela comme une opportunité de se développer, de pouvoir penser au-delà», dit King, ajoutant qu’elle espère voir les gens être créatifs en considérant les acteurs de couleur pour les rôles, même lorsqu’ils ont été initialement envisagés pour des acteurs blancs.

“Et [though] vous l’avez peut-être écrit en pensant à quelqu’un de blanc, mais ensuite vous avez choisi quelqu’un qui est noir, vous lui permettez d’apporter toutes ces choses merveilleuses qui ont à voir avec le fait d’être noir dans le rôle, ce qui le rend encore plus complexe ». elle continue. «Et ne pas dire des choses merveilleuses sur le fait d’être noir, ce qui signifie qu’il doit avoir un certain ton racial. Mais, par exemple, [if] il y a une scène sur les cheveux ou la coiffure et tu m’as jeté dedans, ça va être une scène de cheveux différente de ce qu’elle va probablement être si Reese Witherspoon faisait la scène de cheveux. Alors, autorisez les choses qui sont spécifiques à la personne qui joue [the role] être dans cette histoire. Je le vois donc comme une opportunité de vraie croissance. »