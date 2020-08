La star de télé-réalité a eu quelques mots pour les «nouvelles personnes dans l’industrie» qui s’accrochent à l’influence.

Elle a grandi sous les feux de la rampe, et en tant que fille d’un rappeur qui est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, Reginae Carter a vu sa part d’artistes émergents qui font tout ce qu’il faut pour se faire un nom. La fille de 21 ans de Lil Wayne et Toya Wright a passé presque toute sa vie à profiter des fruits du travail de son père et, à l’âge adulte, elle fait son propre chemin avec une émission de télévision et une entreprise de vêtements. En raison de ses antécédents familiaux, Reginae a déclaré qu’elle devait souvent discerner les intentions des gens, et elle avait quelques mots pour ceux qui profitent des autres pour leur propre profit.

«Ces nouvelles personnes dans l’industrie traînent simplement avec n’importe qui pour continuer !! Je ne peux pas faire les amis de l’industrie… Le premier jour, je vous en prie», a-t-elle tweeté. «De plus, beaucoup d’entre vous, mfs, êtes des utilisateurs … Parfois, une mf ne vous appréciera même pas et ne sera même pas assise sous vous juste parce que vous avez sorti une chanson n ° 1 ou que vous sortez en ce moment. Ion aime dat. Lol ou ils le feront Accroche-toi juste avec toi parce que ton père la chèvre lol ion comme ça.

Elle n’a laissé tomber aucun nom sur qui elle pourrait parler, mais cela aurait pu être juste un message d’intérêt général. Consultez les tweets ci-dessous.