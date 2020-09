A24 et Showtime s’associent pour une nouvelle série comique appelée Base lunaire 8, qui met en vedette trois acteurs hilarants: John C. Reilly (Demi frères), Fred Armisen (Saturday Night Live), et Tim Heidecker (Tom va chez le maire). Maintenant, la première bande-annonce est arrivée, et elle fait allusion à ce qui se passe lorsqu’une mission d’entraînement spatiale se déroule horriblement, horriblement mal.

Bande-annonce Moonbase 8

J’aime la façon dont cette bande-annonce subvertit les attentes au fur et à mesure. Au début, cela ressemble à n’importe quelle autre histoire de mission dans l’espace – le genre que nous avons vu cent fois. Mais alors que le discours du président John F.Kennedy arrive à sa fin, les images passent des images standard d’équations sur les tableaux blancs et les régimes d’exercice à une folie accrue, culminant avec Armisen tenant une paire de pinces et se préparant apparemment à tirer sa propre langue. de sa bouche. J’espère que la série elle-même aura le même niveau d’énergie maniaque.

Moonbase 8 a été créé par Reilly, Armisen, Heidecker et nominé aux Emmy. Jonathan Krisel, qui a travaillé en étroite collaboration avec Armisen sur la célèbre série IFC Portlandia et avec Heidecker sur Tim et Eric Awesome Show, Great Job !. Krisel, dont les crédits incluent également Baskets, Kroll Show et Man Seeking Woman, réalise les six épisodes de cette série, qui est produite par le studio indépendant A24.

C’est peut-être le fait que les États-Unis sont littéralement en feu en ce moment, ou que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale qui fait toujours rage, ou que les trois dernières années ont été passées sous l’administration politique la plus corrompue de l’histoire américaine, mais il semble certainement qu’il y ait eu une résurgence de raconter des histoires sur la quête pour sortir de cette planète. First Man, The Right Stuff, Space Force, Lost in Space, Ad Astra… la liste est longue. J’ai hâte de voir la tournure dérangée que ces créateurs ont mise sur ce concept lorsque cette série fera ses débuts sur Showtime.

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Situé dans le désert isolé de Winslow, en Arizona, au Moon Base Simulator de la NASA, MOONBASE 8 suit les astronautes enthousiastes Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) et leur chef Cap (John C. Reilly) alors qu’ils tentent de se qualifier pour leur premier lunaire. mission. Tout en travaillant vigoureusement pour terminer leur formation, une série de circonstances inattendues oblige les astronautes à remettre en question leur propre santé mentale, leur confiance mutuelle et s’ils sont ou non faits pour voyager dans l’espace.

Moonbase 8 fait ses débuts sur Showtime à un moment donné Automne 2020.

Articles sympas sur le Web: