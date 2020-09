Remplie de sable, Lana Rhoades montre sa silhouette dans un petit maillot de bain | Instagram

La belle actrice Lana Rhoades ne cesse d’étonner ses millions de followers qui sont plus que captivés par son incroyable beauté et cette fois, elle n’a pas fait exception, car elle a laissé tout le monde sans voix.

Lana Rhoades a montré qu’elle est l’une des actrices les plus sensuelles des réseaux sociaux avec chacune de ses photographies qu’elle partage sur son compte Instagram, car bien qu’elle ne partage pas tous les jours, lorsqu’elle le fait, elle laisse plus qu’étonner tous les utilisateurs qu’elle. suivre.

À cette occasion, La laine posé de façon très audacieuse depuis une plage, dévoilant son corps allongé sur le sable et mettant au premier plan son grand derrière qui la caractérise portant un minuscule b1k1ni violet.

Cela peut vous intéresser: Photo Lana Rhoades montre ses charmes et laisse très peu à l’imagination

Vous êtes la meilleure vue », a écrit Lana Rhones dans le post.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTOGRAPHIE DE LANA RHOADES.

Nul doute que l’actrice, avec un contenu adulte, donne toujours de quoi parler avec ses photographies et vidéos provocantes, qui à cette occasion en ont profité pour publier deux photographies dans la même publication, la première la laissant la voir et la seconde son petit ami. à qui elle n’hésite pas à se montrer chaque fois qu’elle le peut, car elle est extrêmement amoureuse.

Comme prévu, la publication a rapidement attiré l’attention des internautes et avec seulement une heure d’avoir été partagée sur son compte Instagram officiel, jusqu’à présent et seulement une heure après sa publication, elle a plus de 500 mille moi aime et des milliers de commentaires de ses abonnés.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, de nombreuses photographies comme celles-ci peuvent être trouvées sur le compte Instagram officiel de la belle actrice, qui, selon eux, a évincé l’emblématique Mía Khalifa.

En fait, une telle publication a été inondée de commentaires la félicitant, car elle fête aujourd’hui son 24e anniversaire et ses amis et ses abonnés en ont profité pour lui adresser leurs meilleurs vœux.

Joyeux anniversaire bébé « , » Si parfait joyeux anniversaire! « , » Emmenez-la sur la lune pour moi « , » Gardez juste la première photo « , » Joyeux anniversaire « , » HAPPY BIRTHDAY GODDESS « , étaient quelques-uns des commentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Il est à noter qu’après une carrière éphémère dans l’industrie du cinéma pour adultes, elle a pris sa retraite en 2018, après avoir enregistré plus de 250 films en tant qu’actrice et compte actuellement environ 345 millions 629 mille vues dans ses vidéos, la laissant loin derrière elle. Histrions de la stature de Mia Khalifa ou Riley Reid.

Il a travaillé pour des studios tels que Evil Angel, Elegant Angel, Girlfriends Films, Mile High, Zero Tolerance, Jules Jordan Video, Blacked, Tushy, Vixen, Mofos, New Sensations, Bangbros, Digital Sin, Penthouse, Naughty America, Hard X ou Sweet Sinner .

Même si La laine Il ne publie pas très souvent avec chacune de ses publications, il compte des milliers d’internautes et même d’artistes et d’athlètes, car il n’hésite pas à montrer ses enchantements.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La laine Il est très polyvalent dans sa manière de ravir ses adeptes, ses photographies vont de ne pas porter de vêtements, à se couvrir un peu et à poser très sexy, car il s’efforce également dans chacun de ses paramètres de contenu, ce que ses utilisateurs apprécieront sans aucun doute. Ventilateurs.

La célèbre actrice est l’une des gâtées des réseaux sociaux où elle compte un grand nombre d’adeptes qui sont les plus ravis de chaque pas de la belle Lana.

D’autre part, la star de cinéma adulte numéro un de l’année dernière, Lana RhoadesElle est venue éclairer tout le monde dans le monde des réseaux sociaux, car en dehors de sa brillante carrière dans le monde du cinéma, elle a également décidé de devenir célèbre sur les réseaux sociaux, en utilisant beaucoup Instagram et YouTube.

Vous pouvez aussi lire: Lana Rhoades pose dans les rues avec une petite tenue