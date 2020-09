La nouvelle série documentaire 16 et Recovering en quatre parties de MTV suit les enfants de Northshore Recovery High à Beverly, dans le Massachusetts, une école qui offre une éducation de haute qualité aux étudiants aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

L’impressionnante dirigeante derrière ce programme est Michelle Lipinski, qui est profondément engagée envers la santé et la sécurité de ses enfants. «Nous allons perdre cette génération… parce que nous les traitons comme s’ils étaient mauvais quand ils étaient malades, et j’en ai fini avec ça», déclare-t-elle dans le premier épisode de la série. Nous pourrions tous utiliser cette femme dans notre coin.

Michelle Lipinski a fondé Northshore Recovery High en 2006.

Dans une interview avec TheWrap, la directrice dévouée a admis qu’il n’était pas facile de faire décoller son école et qu’elle avait besoin du soutien du Northshore Education Consortium et du Massachusetts Department of Public Health & DESE.

Source: MTV

«Lorsque j’ai ouvert Recovery High, mon objectif était de créer une communauté permettant aux étudiants de se remettre en toute sécurité de leur dépendance», a déclaré Michelle dans un communiqué de presse. “J’espère que nous pourrons être un modèle pour les autres écoles et communautés qui s’attaquent à ce problème.”

Le directeur a expliqué que les écoles secondaires traditionnelles ont tendance à traiter les problèmes de drogue par la punition plutôt que par la compassion en raison du manque de ressources appropriées. «À l’échelle nationale, les étudiants qui sont suspendus sont parmi les étudiants les plus vulnérables», a déclaré Michelle à TheWrap.

“Je veux dire, mes élèves vous diront qu’ils sont tous disciplinés pour avoir été au lycée, mais ils reçoivent du soutien. Les suspendre pendant 10 jours ne fera qu’aggraver leur dépendance”, a-t-elle noté.

«Je veux voir les gens traiter ces étudiants différemment. Si quelqu’un entre sous l’influence, ce n’est pas: ‘Qu’as-tu fait?’ c’est ‘Qu’est-ce qui t’es arrivé?’ », a déclaré Michelle. “Je pense que nous devons changer la langue.”

Source: MTV

Northshore Recovery High compte actuellement environ 50 étudiants.

À 16 ans et en convalescence, Michelle révèle que chacun de ses enfants a accès à des conseils et à une aide au rétablissement à peu près à tout moment.

«L’éducation traditionnelle est conçue pour les besoins des masses. Elle est conçue pour les étudiants qui le peuvent», explique Michelle. Alors, que se passe-t-il quand ces enfants ne peuvent pas? Heureusement, il y a un endroit pour eux où aller qui ne les abandonnera pas.

“Si nous avions pu punir notre sortie de la crise de la toxicomanie, nous l’aurions fait il y a longtemps”, a déclaré le directeur de la série documentaire, Steve Liss, à TheWrap.

Source: MTV

“A quoi bon suspendre un enfant qui vient à l’école sous l’influence? Vous le renvoyez à la maison soit dans une famille fonctionnelle qui est à bout de souffle parce qu’ils n’ont pas les ressources pour faire face à cela, ou, pire encore, dans un famille dysfonctionnelle. Il n’y a rien à faire », a-t-il ajouté.

Steve a félicité Michelle pour avoir accordé à chaque élève l’attention qu’il méritait. “[She] utilise toutes les ressources à sa disposition pour aider cet enfant, qu’il s’agisse de garder l’enfant à l’école dans les bonnes circonstances ou de trouver le traitement de l’enfant », a-t-il noté.

Michelle espère en fin de compte que ses méthodes encourageront le changement dans les lycées traditionnels et inciteront les enseignants à «se heurter à leur leadership et à dire:« Nous allons faire cela différemment ».

Vous devez admirer sa mission. Nouveaux épisodes de 16 et Récupération de l’air les mardis à 21 h HE sur MTV.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Allison Cacich'); ga ('set', 'dimension9', '9/1/2020'); ga ('set', 'dimension10', '9/1/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0