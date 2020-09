Doom Patrol revient officiellement pour une troisième saison!

La série Doom Patrol a été renouvelée pour une autre saison, mais il y a un rebondissement.

Doom Patrol revient officiellement pour une troisième saison, la série quittant le service de streaming DC Universe pour HBO Max. Les deux premières saisons du drame de bande dessinée ont été créées sur DC Universe, mais elles passent maintenant exclusivement à HBO Max. Le renouvellement a été annoncé lors de la deuxième partie de l’événement DC FanDome.

Produit par Greg Berlanti, vétéran d’Arrowverse, Doom Patrol met en vedette Matt Bomer dans le rôle de Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser dans Cliff Steele / Robotman, April Bowlby dans Elasti-Woman, Diane Guerrero dans Crazy Jane, Joivan Wade dans Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief. Le showrunner Jeremy Carver a dit ce qui suit sur le renouvellement:

«Au nom de la merveilleuse distribution, des scénaristes et de l’équipe, nous sommes ravis et reconnaissants de l’opportunité de revenir à Doom Manor. Et nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires chez Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe et, bien sûr, HBO Max. »