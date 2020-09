La Silicon Valley et le comté d’Orange ont été autorisés par l’État de Californie à rouvrir des cinémas en salle, rejoignant le comté de San Diego en tant que marchés clés de la Californie à rouvrir.

Mark Ghaly, secrétaire de la Californie à la Santé et aux Services sociaux, a annoncé mardi que cinq comtés – Amador, Orange, Placer, Santa Clara (qui abrite la Silicon Valley) et Santa Cruz – avaient été déplacés du «niveau violet» de l’État à un «niveau rouge », Qui a lieu lorsque les taux de COVID-19 baissent. Cette désignation permet aux cinémas de commencer leurs opérations avec une capacité limitée à 25% ou 100 personnes, selon la moindre des deux.

Le porte-parole de Regal Cinemas, Richard Grover, a déclaré à Variety que la chaîne prévoyait d’ouvrir 17 sites dans les comtés d’Orange, Placer, Santa Cruz et Amador dès 17 heures mardi.

La première réouverture de salles de cinéma intérieures de l’État a eu lieu la semaine dernière alors que l’AMC a rouvert sept de ses neuf sites dans le comté de San Diego et Regal a rouvert neuf de ses multiplexes de San Diego ainsi que trois dans le nord de la Californie – deux dans le comté d’El Dorado et à Sonora, le siège du comté de Tuolumne.

Presque tous les cinémas du pays ont fermé à la mi-mars en raison de la pandémie COVID-19 et la Californie maintient la plupart de ses cinémas fermés pour le moment. Le 28 août, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé que 87% de la population de l’État, soit 38 des 58 comtés (dont Los Angeles et Orange), se trouvaient dans le niveau «violet» ou «répandu». La désignation violette signifie que plus de 8% des tests reviennent positifs et qu’il y a plus de sept nouveaux cas par jour pour 100 000 résidents.

San Diego, cependant, était l’un des neuf comtés du «niveau rouge» ou des comtés «substantiels» avec 4% à 7% de taux de tests positifs et quatre à sept cas de nouvelles par jour. Ce niveau compte désormais 14 comtés, avec des changements annoncés tous les mardis.

Les comtés doivent rester dans chaque niveau pendant au moins trois semaines avant de pouvoir passer à un niveau moins restrictif en Californie. Ils ne pourront passer à un niveau moins restrictif que si leur nombre s’améliore pendant au moins deux semaines.

Le comté de Los Angeles, l’une des régions cinématographiques les plus lourdes du pays, reste fermé avec New York, en raison du coronavirus. Au cours du week-end dernier, Warner Bros. a lancé son thriller de voyage dans le temps «Tenet», souvent retardé, dans environ 2800 sites nord-américains – un chiffre bien inférieur à celui qu’il aurait utilisé à l’époque pré-pandémique – et a dominé le box-office national avec 20,2 $ millions pendant le week-end.

Sony Pictures prévoit le lancement à l’échelle nationale de la comédie romantique «The Broken Hearts Gallery» le 11 septembre.