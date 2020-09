Même si au début cela semblait juste une théorie folle, c’est aujourd’hui une réalité et c’est à quoi cela ressemblerait Natalie Portman dans Thor l’amour et le tonnerre tenant le Mjolnir comme la nouvelle déesse du tonnerre.

Depuis le dernier repas que nous avons pu voir Taika waititi levant la main de Natalie Portman en tant que nouvelle protectrice des Asgardiens, mais jusqu’à présent, et en raison de la situation sanitaire que traverse le monde, la production et le développement de ce film, comme tout Hollywood, sont pratiquement dans les limbes.

Cependant, grâce à l’artiste illustré et numérique Jackson Caspersz nous avons pu voir à quoi ressemblerait Natalie en tant que nouvelle déesse du tonnerre tenant le Mjolnir pour défendre la Terre et les Asgardiens.

Bien que nous ne sachions pas précisément quelle sera l’histoire que suivra ce nouveau film, il est fort probable que ses pouvoirs viennent directement du Mjolnir, qui lui donnera le pouvoir d’être considérée comme digne.

Dans le passé, Natalie Portman a assuré qu’elle ne participerait plus aux films Marvel, mais elle reviendra pour avoir un rôle beaucoup plus actif dans ce nouveau film, dans lequel il semble qu’elle fera tous les pouvoirs du tonnerre.

Le film devrait sortir pendant Février 2022, mais on ne sait pas pour l’instant l’état de la production ou si elle a des retards ou quelque chose a changé.

Pour l’instant, il semble que tout soit encore debout tel qu’il a été soulevé à partir d’un moment, mais il ne peut être exclu qu’il y ait des changements. Cependant, on peut aussi regarder et espérer que Natalie Portman va révolutionner le héros comme elle l’a dit elle-même lorsqu’il a été annoncé qu’elle revenait à Marvel.

Thor Love and Thunder sera le troisième volet de cette franchise et le retour également de Chris Hemsworth, qui devrait quitter le personnage après sa nouvelle aventure avec Guardians of the Galaxy vol. 3.