Avant l’ère numérique et Internet, comme nous le connaissons, les services de rencontres connectaient les espoirs par le biais de rencontres vidéo au début des années 90. Dire que c’était une forme de rencontre délicate serait un euphémisme. Moyennant des frais, vous pouvez enregistrer une courte présentation résumant qui vous êtes et ce que vous vouliez chez un partenaire, à cataloguer et à collecter avec tous les autres membres payants, dans le style d’un magasin de location de vidéos. En utilisant les statistiques sur l’étiquette, vous avez ensuite sélectionné des partenaires potentiels à regarder là-bas ou à la maison. Soudain, le monde des rencontres en ligne ne semble pas si mal. Rent-A-Pal est un thriller de style rétro qui utilise le concept de datation vidéo daté pour tisser une étude de personnage troublante mais familière.

Situé en 1990, Brian Landis Folkins joue le rôle de David, un célibataire solitaire vivant dans le sous-sol de sa mère (Kathleen Brady) à la maison et travaille comme soignante à plein temps. Elle souffre de démence et a besoin de sa supervision et de son aide presque 24 heures sur 24, garantissant qu’il n’a pas de vie sociale. Le fait qu’elle ne se souvienne pas de qui il est ne fait qu’exacerber son besoin de se connecter avec les autres. Il s’inscrit à des rencontres vidéo à la recherche d’un partenaire, et cela le conduit à tomber sur une cassette VHS appelée Rent-A-Pal. Là-dessus, il trouve Andy (Wil Wheaton), une charmante extravertie qui promet une véritable amitié. Plus il passe de temps avec la bande d’Andy, plus il se rend compte que la société d’Andy a un lourd tribut que David devra sacrifier pour se permettre.

Écrit et réalisé par Jon Stevenson, faisant ses débuts, Rent-A-Pal est profondément submergé dans sa période. De la partition à l’esthétique de la VHS lo-fi en passant par la conception de la production, chaque centimètre de ce film crie 1990. Stevenson démontre un sens aigu du détail dans l’élaboration de ce petit monde étrange.

À une durée de près de deux heures, Rent-A-Pal joue comme une étude de personnage discrète, nous faisant découvrir la profonde solitude de David alors qu’il entreprend son séjour pour une relation significative. Folkins joue David avec un sérieux sérieux qui maintient l’allégeance du public pour la plupart. En face de lui se trouve le creeper confiant de Wheaton, Andy. Andy dit toutes les bonnes choses, mais il y a un sinistre sous-jacent qui vous tient instable. Avant longtemps, David se dérobe à toutes les responsabilités pour traîner dans son sous-sol sombre avec son copain VHS. C’est jusqu’à ce qu’il rencontre Lisa (Amy Rutledge), un vidéaste timide qui ne saurait être plus gentil. Cela suscite la jalousie d’Andy et crée une tension volatile pour David. La santé mentale, la vie et les relations personnelles précaires de David sont en jeu.

Une grande partie du film de Stevenson joue comme un psychodrame intime, peignant une image destructrice d’un homme désespéré avalé en entier en consacrant toute sa vie adulte à une mère mentalement malade qui bascule entre distante et vicieuse. Sa lenteur à démêler alors qu’il cède à ses pulsions plus égoïstes, méprisé par son nouvel ami, enlève lentement l’empathie qu’il avait gagnée dans la première moitié du film à mesure que les choses s’assombrissent.

Le troisième acte vole entièrement toute la bonne volonté, alors que le parcours de David passe d’une ambiguïté troublante à une prévisibilité à part entière. Le point culminant brutal est aussi précipité que mesquin inutilement, se terminant sur une note austère qui laisse un mauvais goût dans la bouche. Le récit abandonne de nouveaux examens réfléchis sur la condition humaine pour rechaper un terrain familier.

En fin de compte, Rent-A-Pal est une étude de caractère dramatique qui privilégie la submersion atmosphérique complète et les détails par rapport à la caractérisation. Cela déséquilibre le rythme et les arcs du personnage; Les changements de personnalité en fin de partie ne se sentent pas entièrement gagnés. La violence choquante qui s’en suit est rendue d’autant plus répugnante, mais c’est plus préjudiciable ici. Lumière sur les frayeurs, attendez-vous à un psychodrame mesuré mettant l’accent sur le style rétro. Il est bien conçu et bien joué, mais si certains pourraient être attirés dans ce monde introspectif, la plupart voudront remettre cette vidéo sur l’étagère.

Rent-A-Pal sort en salles et en VOD le 11 septembre 2020.