En 2001, des collaborateurs de longue date, Dr Dre et Snoop Dogg, ont porté leurs talents au grand écran, s’unissant en tant que co-stars dans The Wash. apprécié des fans pour le grand nombre de camées hip-hop; à part Dre et Snoop, Eminem, Ludacris, Kurupt et Xzibit sont également apparus dans des rôles mineurs. Et bien que le film n’ait jamais tout à fait évolué pour devenir le classique culte qu’il semblait destiné à être, la bande originale comprenait un grand nombre de bangers du camp Aftermath et de ses affiliés.

L’année dernière, nous avons mis en avant le remix de « Str8 West Coast », une version mise à jour du banger de la bande originale de The Wash, Knoc-Turn’al. Il est maintenant temps de braquer les projecteurs sur le duo fluide de Dre et Snoop, qui partage un titre avec le film. Et pourtant, il n’y a rien de drôle dans la chimie entre les collaborateurs de « G Thang », qui pourraient très bien avoir aligné le successeur spirituel le plus proche de leur single emblématique Chronic. Si vous n’avez pas encore découvert ce joyau sous-estimé, assurez-vous de consulter « The Wash » dès maintenant – et en verser pour la courte carrière d’acteur de Dre. Dites ce que vous voulez sur The Wash en tant que film, mais damné s’il n’a pas laissé quelques pierres précieuses dans son sillage.

LYRIQUES CITÉES

Revenons maintenant à la conférence actuelle

La perfection est attendue et je ressens cette demande

Los Ang ‘, grand jour gunnin’

Ce n’est pas un tremblement de terre, c’est juste Dre qui vient